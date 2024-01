A- A+

RECIFE Alunos premiados na Olimpíada de Matemática do Recife viajam aos EUA para conhecer a NASA e a Disney Alunos obtiveram as melhores notas no certame

Seis estudantes de anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) da rede municipal de ensino do Recife embarcaram, direto do Aeroporto Internacional dos Guararapes, na Imbiribeira, na manhã desta segunda-feira (15), rumo aos Estados Unidos (EUA).

Eles foram aprovados na Primeira Olimpíada de Matemática do Recife (OMR), realizada em agosto de 2023. A viagem integra o prêmio do certame. Os estudantes também foram medalhados em três categorias: prata, bronze e ouro.

Além de uma jornada empolgante, educativa e repleta de curiosidades, os educandos vão desfrutar de uma visita à central de lançamento de foguetes da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (Nasa) e os famosos parques temáticos da Disney. Eles estão acompanhados de dois professores e uma gestora. As despesas serão pagas pela Prefeitura do Recife.





João Campos, prefeito do Recife // Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Para o Raylson de Souza, de 13 anos, esta será uma experiência única. Ele estava no 7º ano quando conquistou a medalha de ouro, na Escola Municipal da Mangabeira.

“Eu estou muito feliz, eufórico e agitado. Eu vou continuar me esforçando, porque se aconteceu uma vez, vai acontecer de novo. Quando voltar dessa viagem, vou estar totalmente diferente, porque vai ser uma experiência inimaginável que eu nunca pensei que alcançaria”, diz, ansioso.

A mãe dele, a cuidadora Rafaela de Souza, de 35 anos, comemora a conquista do filho. Para ela, este é um momento de felicidade, principalmente porque não teve a mesma oportunidade que ele.





“Meu coração está a mil. Eu estou muito feliz. Prometi que não vou chorar, mas quando cheguei aqui fui às lágrimas. Isso é uma oportunidade única para meu filho. Todas as mães querem dar uma viagem dessa para seus filhos, mas nem todas podem”, contou.

“Estou animado, mas um pouco nervoso. Aos poucos, a ficha vai caindo. Eu espero absorver muita coisa de lá dos Estados Unidos e quero aprender muita coisa na NASA, tirar muitas dúvidas que eu tenho sobre as coisas que eles fazem e brincar muito na Disney. Quero aproveitar”, disse o aluno Kauã Roberto, da Escola Luíz Vaz de Camões, do Ipsep.

Emocionada, a mãe dele, a cozinheira Maria Cíntia, de 36 anos, revelou que já estava sentindo saudade do filho.

“Estou com muito orgulho. Ele sempre estudou sozinho, porque eu trabalho integral, aí não tem como ficar ensinando a ele. Primeiramente, foi Deus, ele e a professora, que foi a mãe dele nesse momento. Ela deixou os afazeres dela para ensinar a ele, muitas vezes aos sábados”, declarou.





Fred Amancio, secretário de Educação do Recife // Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), esteve presente antes do embarque dos alunos. Ele exaltou a força da educação e disse aos estudantes que este é o melhor caminho para quem deseja ter sucesso na vida.

“É a Prefeitura viabilizando um sonho através da educação. Dos seis alunos, quatro não saíram nem de Pernambuco e agora todos vão pros Estados Unidos. Ou a gente coloca a educação como prioridade efetiva ou não conseguimos transformar a cidade e nem o mundo. São jovens talentosos, da rede pública, e tudo que eles precisam é de uma chance, e é papel da gente dar essa oportunidade. Parabenizo eles, os gestores e professores. Sem professores não há educação”, ressaltou.

O secretário Fred Amancio destaca que esta é uma conquista dessa primeira temporada da OMR. Segundo ele, todas as escolas do Recife teve aluno medalhado. Ao todo, foram mais de 200 educandos de 41 escolas da cidade.





“É uma ação inovadora da nossa cidade. Todas as escolas participaram e a gente reconhece o trabalho dos medalhistas e dos professores de matemática. Isso fortalece o trabalho de aprendizado dos nossos estudantes”, comemorou.



Viajaram aos Estados Unidos:

Alunos (categoria 1)

- Eduardo Tavares de Lima, da Escola Municipal da Iputinga;

- Raílson Roberto de Souza, da Escola Municipal da Mangabeira;

- Luís Miguel Miguelino de Souza, da Escola Antônio Farias Filho

Alunos (categoria 2)

- Kauã Henrique Farias de Machado, da Escola Integral Nadir Colasso;

- Kauã Roberto Oliveira, da Escola Luíz Vaz de Camões (Ipsep);

- Adonias Barbosa de Araújo, da Escola Municipal Real Novo (San Martin).

Professores

Nivaldo Melo, da Escola Municipal da Antônio Farias (Mustardinha);

Adeílson Pereira da Silva, da Escola Municipal Nadir Colasso (Macaxeira).

Gestora

Josinere Sales da Silva, da Escola Municipal Nadir Colasso.

