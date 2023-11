Alvo de Milei durante a campanha, China parabeniza vitória do ultraliberal na Argentina

A- A+

A China parabenizou o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, após a vitória sobre Sergio Massa na votação realizada nesse domingo (19). Alvo do ultraliberal durante a campanha — que chegou a dizer que romperia laços com o país comunista — Pequim afirmou que pretende manter os laços com o país da América do Sul, do qual é um dos principais parceiros comerciais.

O Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou que quer trabalhar com a Argentina "para prosseguir com a amizade" entre os dois países, mencionando uma "cooperação onde todos ganham".

"A China sempre deu muita importância ao desenvolvimento das relações entre China e Argentina, em uma perspectiva estratégica e de longo prazo" disse Mao Ning, porta-voz da diplomacia chinesa."O desenvolvimento das relações entre China e Argentina se converteu em objeto de consenso geral no conjunto da sociedade nos dois países e aporta benefícios visíveis para os dois povos".

Eleito no domingo por uma ampla maioria — Milei foi derrotado em apenas três províncias pelo candidato peronista Sergio Massa —, o presidente eleito afirmou durante a campanha que poria fim às relações comerciais com a China, com quem antagonizou sua campanha, pautada por ideais libertários e anticomunistas.

"Nós não fazemos pactos com comunistas" afirmou Milei em mais de uma ocasião durante a campanha.

