VIOLÊNCIA NO RIO Alvo de operação no Alemão é apontado como responsável por pagar "arrego" para PMs Investigação aponta que Washington César Braga da Silva, conhecido como Grandão, paga propina aos PMs com o objetivo de reduzir a fiscalização e a repressão ao tráfico de drogas

A investigação que embasou a megaoperação policial que deixou 121 mortos nessa terça-feira (28) revelou que o Comando Vermelho mantém um integrante responsável pelo pagamento de propina a policiais corruptos.

Washington César Braga da Silva, conhecido como Grandão e apelidado de “síndico da Penha”, foi apontado nas investigações como o criminoso encarregado de negociar com policiais militares das UPPs o pagamento do chamado “arrego”, com o objetivo de reduzir a fiscalização e a repressão ao tráfico de drogas.

De acordo com o inquérito, Silva, além de pagar propina a policiais das UPPs, coordenava os soldados do tráfico nas ruas, sendo o responsável por montar as escalas de plantão. Ele também administrava os eventos da Penha, como os bailes funks. Segundo os investigadores, Grandão mantinha até um telefone exclusivo para se comunicar com policiais militares que recolhiam a propina.

O “síndico” seria homem de confiança de Edgar da Costa Andrade, o Doca. Ainda conforme a polícia, ninguém chega a Doca sem a autorização de Grandão ou de Carlos Costa Neves, o Gadernal.



A megaoperação realizada na última terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, tornou-se a mais letal da história do estado. Até o momento, foram confirmadas 121 mortes, sendo quatro policiais e 117 suspeitos. Durante a ação, as forças de segurança apreenderam 118 armas. O secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, afirmou que os 117 mortos, considerados traficantes pela corporação, foram registrados como “opositores” em tentativas de homicídio contra os agentes.

