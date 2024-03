A- A+

Saúde Alzheimer: cientistas descobrem novo sinal que pode indicar a doença antes do declínio cognitivo A pesquisa, publicada na revista Alzheimer's & Dementia, usou a realidade virtual para testar a navegação espacial de adultos assintomáticos

Pessoas em risco de doença de Alzheimer têm a navegação espacial prejudicada antes de demonstrar problemas com outras funções cognitivas, incluindo a memória, revela um novo estudo liderado por pesquisadores da University College London.

A pesquisa, publicada na Alzheimer's & Dementia, utilizou a realidade virtual para testar a navegação espacial de 100 adultos assintomáticos de meia-idade, com idades entre 43 e 66 anos. Os participantes tinham um risco hereditário ou fisiológico de doença de Alzheimer, devido à presença de um gene, histórico familiar ou fatores de risco de estilo de vida.

Eles foram solicitados a se movimentar em um ambiente usavam óculos de realidade virtual.

Os pesquisadores descobriram que as pessoas com maior risco de desenvolver a doença de Alzheimer, independentemente do fator de risco, já tinham dificuldade na tarefa, sem que houvesse alterações em testes cognitivos.

Os autores do estudo dizem que a descoberta indica que as deficiências na navegação espacial podem começar a desenvolver-se anos, ou mesmo décadas, antes do aparecimento de quaisquer outros sintomas.

“Nossos resultados indicaram que este tipo de mudança de comportamento de navegação pode representar o primeiro sinal de diagnóstico na doença de Alzheimer", afirma a neurocientista Coco Newton, do Instituto de Neurociência Cognitiva da UCL.

A pesquisa foi realizada em colaboração com a Universidade de Cambridge.

