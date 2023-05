A- A+

CIÊNCIA Alzheimer: cientistas identificam mutação que protege homem, indicando caminho para tratamento Paciente tinha predisposição e exames que indicavam a presença de proteínas no cérebro associadas ao diagnóstico; porém, uma alteração genética preveniu a perda cognitiva

Um homem deveria ter contraído a doença de Alzheimer por volta dos 40 anos – ele tinha uma mutação genética que indicava isso e exames que mostravam biomarcadores do diagnóstico.



As varreduras de seu cérebro chegaram a revelar atrofia grave e o acúmulo das duas proteínas ligadas à doença: placas de beta-amiloide ásperas e duras e emaranhados de proteínas tau semelhantes a espaguetes. Mas o Alzheimer não apareceu até que o homem tivesse 67 anos.

Agora, um intenso esforço de pesquisa descobriu o porquê. O paciente foi protegido porque uma outra mutação em um gene diferente bloqueou a entrada da doença em seu córtex entorrinal.



Essa pequena área do cérebro é um centro de neurônios envolvidos na memória, no reconhecimento de objetos, na navegação e na percepção do tempo. E é nesse local que os cientistas acreditam que começa a doença de Alzheimer.



O estudo em que detalham a descoberta foi publicado ontem na revista científica Nature Medicine.

