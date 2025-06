Alzheimer: conheça o teste da "xícara de chá" que pode identificar sinais precoces da demência

A- A+

No Reino Unido, um estudo publicado na The Lancet no início deste ano descobriu que, de acordo com as tendências atuais, até 1,7 milhão de pessoas poderão viver com demência na Inglaterra e no País de Gales até 2040 — isso é 40% a mais do que o previsto anteriormente.

Esquecimento e confusão são alguns dos primeiros sinais e sintomas de alerta da demência. Entretanto, segundo especialistas, podemos prestar atenção e ficar de olho em algumas coisas que ocorrem em nossa vida cotidiana e que podem ser pequenos sinais da condição.

A especialista em demência, Jane Pritchard, enfermeira do The Good Care Group, recomendou tentar um teste rápido de "xícara de chá". Embora não seja infalível, ela afirma que pode ser um indicador útil de quão bem a mente de alguém está em plena função.

“Pedir para alguém preparar uma xícara de chá permitirá que você observe os vários passos necessários para fazer o chá perfeito. Eles ferveram a chaleira? Em que ordem estão seguindo os passos necessários? Lembraram onde fica a gaveta das colheres? O saquinho de chá ainda está lá? Passos perdidos ou mal posicionados podem significar que uma avaliação médica pode ser útil”, explica a especialista.

Ela afirma que apesar de não ser um diagnóstico, pode ser um sinal precoce e que deve ser visto com atenção, principalmente se a pessoa preparava chás e cafés com frequência sem errar os passos necessários.

Teste do relógio

Outro teste popular é o do desenho do relógio, que o sistema de saúde pública do Reino Unido (NHS) usa há décadas.

Você pede para alguém desenhar um mostrador de relógio em um pedaço de papel em branco. Eles somam os números de um a 12 e depois desenham os ponteiros para mostrar as horas. Pode parecer simples, mas na verdade exige muita capacidade intelectual.

“Você precisa de memória, habilidades de planejamento e consciência visual — coisas que geralmente desaparecem quando a demência se instala”, afirma a especialista.

Se o relógio estiver torto ou os números estiverem no lugar errado, pode ser um sinal de que algo esteja errado.

