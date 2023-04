Alzheimer: menopausa precoce pode aumentar o risco da doença, afirma novo estudo

A- A+

As mulheres são mais propensas do que os homens a desenvolver a doença de Alzheimer: elas representam dois terços da população que vive com o diagnóstico. Um novo estudo, liderado por pesquisadores do Mass General Brigham, nos Estados Unidos, lança luz sobre a relação entre o risco de Alzheimer, a idade da menopausa e o uso de terapia hormonal. Os resultados, publicados na revista científica JAMA Neurology, indicam que a menopausa precoce pode ser um fator de risco para a doença, pois mulheres que iniciaram tardiamente a terapia hormonal apresentaram um nível elevado de proteína tau no cérebro, marcador envolvido na doença de Alzheimer.

"A terapia hormonal é a maneira mais confiável de melhorar os sintomas graves da menopausa, mas, nas últimas décadas, houve uma falta de clareza sobre como o tratamento afeta o cérebro", disse a autora do estudo Rachel Buckley, do Departamento de Neurologia no Massachusetts General Hospital (MGH), que faz parte do sistema de saúde Mass General Brigham, em comunicado. "Descobrimos que os níveis mais altos de tau, uma proteína envolvida na doença de Alzheimer, foram observados apenas em usuárias de terapia hormonal que relataram um longo atraso entre a idade de início da menopausa e o começo da terapia hormonal. A ideia de que a deposição de tau pode estar por trás da associação entre a intervenção tardia da terapia hormonal e a demência da doença de Alzheimer foi uma grande descoberta, algo que não havia sido visto antes."

A menopausa precoce, definida como aquela que ocorre espontaneamente antes dos 40 anos ou devido à intervenção cirúrgica antes dos 45 anos, tem sido associada ao aumento do risco de demência da doença de Alzheimer. A terapia hormonal melhora muitos sintomas graves relacionados à menopausa e foi levantada a hipótese de também prevenir o comprometimento cognitivo.

No entanto, duas décadas atrás, o estudo seminal da Women's Health Initiative (WHI) descobriu que o uso de terapia hormonal estava associado a uma incidência quase duas vezes maior de demência em comparação com um placebo entre mulheres com 65 anos ou mais, possivelmente devido ao início da do tratamento muitos anos após o início da menopausa. Para entender melhor esses achados, Buckley e seus colegas usaram neuroimagem de tomografia por emissão de pósitrons (PET) para estudar como a presença de duas proteínas envolvidas no Alzheimer — beta-amilóide e tau — está relacionada à idade da menopausa e ao uso de terapia hormonal.

Enquanto estudos anteriores examinaram sintomas de declínio cognitivo em mulheres na menopausa, poucas investigações analisaram os fatores biológicos subjacentes a essas mudanças, que podem estar em jogo na determinação do risco de doença de Alzheimer.

"Quando se trata de terapia hormonal, o tempo é tudo", alerta a coautora do estudo JoAnn Manson, chefe da Divisão de Medicina Preventiva do Brigham and Women's Hospital, que também faz parte do sistema de saúde Mass General Brigham, em comunicado. "Nossas descobertas anteriores do WHI sugeriram que começar a terapia hormonal no início da menopausa, em vez do início tardio, fornece melhores resultados para doenças cardíacas, função cognitiva e mortalidade por todas as causas. E este estudo sugere que o mesmo é verdadeiro para a deposição de tau".

Os pesquisadores usaram dados do Wisconsin Registry for Alzheimer's Prevention (WRAP), um dos poucos estudos longitudinais sobre Alzheimer que inclui informações detalhadas sobre menopausa e uso de terapia hormonal, bem como neuroimagem PET. Eles analisaram PET scans de 292 adultos cognitivamente intactos para determinar os níveis de beta-amiloide e tau em sete regiões do cérebro. Tau, que é conhecido por estar presente em maiores quantidades em mulheres em comparação com homens nessas regiões do cérebro, foi o foco principal da investigação, pois sua presença pode oferecer uma visão sobre os aspectos específicos do impacto do sexo na doença de Alzheimer e os riscos pós-menopausa para que as mulheres podem experimentar, mesmo antes de começarem a apresentar sintomas de declínio cognitivo.

Como esperado, as mulheres tinham maiores níveis de tau em comparação com os homens da mesma idade, especialmente nos casos em que também apresentavam níveis elevados de beta-amilóide. Mas os pesquisadores também descobriram que a associação entre níveis anormais de beta-amilóide e tau era muito mais forte em mulheres que tiveram início da menopausa mais cedo, mesmo após o ajuste para causas conhecidas de menopausa prematura, como tabagismo e ooforectomia (retirada dos ovários), e até mesmo fatores de risco genéticos para Alzheimer. Notavelmente, os níveis de tau foram altos nas regiões entorrinais e temporais inferiores, que estão localizadas perto do centro de memória do cérebro e são conhecidas por estarem envolvidas na progressão da demência do Alzheimer.

Dado que muitas mulheres que sofrem de menopausa precoce e fazem terapia hormonal, os pesquisadores examinaram se o tratamento hormonal estava associado à presença de beta-amilóide e tau. Embora tenham confirmado essa associação, eles observaram que o início tardio da terapia hormonal — cinco anos ou mais após a menopausa — levou a essa relação. Muitas mulheres no grupo de iniciação tardia da da reposição hormonal começaram a terapia perto de uma década após a menopausa.

