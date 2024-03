Alzheimer pode ser causado pelo acúmulo de gordura nas células do cérebro; entenda

A- A+

Novo estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Standford e publicado na Nature mostra que o acúmulo de gordura nas células cerebrais pode ser uma das causas do Alzheimer. Os motivos exatos da doença ainda estão sendo investigadas e discutidas pelos cientistas, as principais hipóteses incluem o acúmulo das proteínas beta-amiloides e de emaranhados de tau nas células do cérebro, porém, a nova descoberta pode ajudar a desenvolver tratamentos mais eficazes para o Alzheimer.

Os pesquisadores analisaram um gene chamado APOE, que codifica uma proteína que ajuda a transportar gordura para dentro e para fora das células. Existem diferentes variantes desse gene e o APOE4 traz o maior risco para o desenvolvimento de Alzheimer.

Os cientistas realizaram, então, uma técnica de sequenciamento de RNA unicelular para identificar quais proteínas estavam sendo produzidas em células. Eles descobriram que as pessoas que possuíam a variante do gene APOE4 apresentavam células cerebrais com níveis elevados de uma determinada enzima que aumentava as gotículas de gordura nessas células.

Segundo os cientistas, o acúmulo de amiloide desencadeia o acúmulo de gordura, podendo levar, também, ao acúmulo de tau nos neurônios, o que leva a morte de neurônios, levando aos sintomas do Alzheimer. Entretanto, eles afirmam que mais estudos são necessários para reforçar a tese descoberta.

Veja também

