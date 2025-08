A- A+

DECLÍNIO COGNITIVO Alzheimer: remédio de nova geração contra a doença vai entrar na fase final de testes; entenda O estudo com trontinemab se concentrará em indivíduos com risco de declínio cognitivo, para retardar ou prevenir a progressão da doença

A Roche anunciou recentemente planos para um estudo adicional de fase III a última etapa antes de submeter o pedido para aprovação de agências reguladoras para investigar o trontinemab na doença de Alzheimer pré-clínica.



O estudo se concentrará em indivíduos com risco de declínio cognitivo, com o objetivo de potencialmente retardar ou prevenir a progressão da doença para estágios sintomáticos.

Durante a Conferência Internacional da Associação de Alzheimer (AAIC), realizada em Toronto, no Canadá, a farmacêutica também apresentou resultados do estudo clínico de fase Ib/IIa do medicamento. "Trontinemab continua a mostrar uma eliminação rápida e robusta das placas amiloides", disse a Roche, em comunicado.

De acordo com Levi Garraway, diretor médico e chefe de Desenvolvimento Global de Produtos da Roche, o trontinemab foi desenvolvido para atuar de forma mais eficaz em um fator-chave da biologia da doença de Alzheimer no cérebro.

"A combinação de novas vias de tratamento com diagnósticos avançados pode permitir uma intervenção mais precoce e potencialmente mais eficaz. Com planos para ensaios de Fase III tanto na doença de Alzheimer sintomática inicial quanto na pré-clínica, estamos avançando na ciência com o objetivo de retardar e, em última análise, prevenir a progressão desta condição devastadora.", competa Garraway, em comunicado.

O trontinemab é um anticorpo monoclonal biespecífico 2+1 beta-amiloide, desenvolvido para o transporte eficiente através da barreira hematoencefálica, visando formas agregadas de beta-amiloide e removendo placas dessa proteína no cérebro. Devido às suas propriedades únicas, o trontinemab pode liberar todo o potencial dos anticorpos monoclonais modificadores da doença, penetrando efetivamente no cérebro e potencialmente levando à desaceleração da progressão da doença.

Diagnóstico mais simples

Durante o evento, também foi apresentado o potencial de um teste de biomarcador sanguíneo confiável e acessível, desenvolvido pela Roche. O exame, que recebeu a designação de dispositivo inovador pela FDA, agência que regula medicamentos nos EUA, fornece resultados comparáveis aos de tomografia por emissão de pósitrons (PET) e diagnósticos de líquido cefalorraquidiano (LCR) para inclusão e exclusão de patologia amiloide, uma característica da doença de Alzheimer, em todos os ambientes de atendimento. O teste também será utilizado nos estudos da Roche.

"Os exames de sangue para a doença de Alzheimer têm o potencial de melhorar significativamente o acesso dos pacientes e diminuir o tempo até o diagnóstico definitivo da doença", afirma Matt Sause, CEO da Roche Diagnostics.



"Nossos dados mostram que o teste Elecsys pTau217 tem um desempenho comparável ao das tomografias por emissão de pósitrons (PET), mas pode ser realizado com uma simples coleta de sangue e analisado em um laboratório clínico de rotina. Isso tem o potencial de transformar o diagnóstico da doença de Alzheimer e fornecer respostas claras aos cuidadores, pacientes e suas famílias."

Até 75% das pessoas que vivem com sintomas da doença de Alzheimer em todo o mundo não foram diagnosticadas, e aquelas que foram, esperaram em média 2,8 anos, e um número ainda menor recebeu qualquer forma de tratamento. O diagnóstico desempenha um papel crucial no enfrentamento do desafio global da doença de Alzheimer, não apenas para detectar e identificar pessoas com a doença precocemente, mesmo antes dos primeiros sintomas, mas também para descartar aqueles que podem ou não se beneficiar de tratamentos específicos.

