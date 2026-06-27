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SAÚDE Amamentação pode diminuir o risco de TDAH, afirma novo estudo Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses foi relacionado a menos casos do transtorno em crianças; pesquisa avaliou 37.600 famílias

Um novo estudo indica um caminho simples para reduzir os riscos de TDAH em crianças: o aleitamento materno.

O trabalho, realizado pela Universidade de Bergen, na Noruega, mostrou uma associação entre a amamentação até os 6 meses de idade do bebê e um risco reduzido de sintomas de TDAH entre os 3 e 8 anos.

Já é comprovado cientificamente que o leite materno contém inúmeros componentes benéficos para o crescimento e o desenvolvimento cerebral, incluindo ácidos graxos de cadeia longa, aminoácidos, anticorpos e bactérias benéficas. Nos últimos anos, tem crescido o interesse científico em compreender como o aleitamento materno afeta o desenvolvimento cerebral.

"É fato comprovado que os sintomas e transtornos psiquiátricos podem ser influenciados por fatores genéticos e ambientais", afirma Berit Skretting Solberg, psiquiatra e pesquisadora do Departamento de Biomedicina da Universidade de Bergen e consultora sênior do Hospital Betanien, em comunicado.

A equipe de pesquisadores liderada por Solberg examinou a relação entre o número de meses em que um bebê era amamentado exclusivamente com o leite da mãe (até os 6 meses de idade) e o risco da criança desenvolver sintomas de TDAH.





A pesquisa utilizou dados de 37.600 famílias participantes do Estudo Norueguês de Coorte de Mães, Pais e Filhos (MoBa) e foi publicada na revista Biological Psychiatry.

As mães relataram, por meio de um questionário seis meses após o parto, a duração do aleitamento materno exclusivo, do aleitamento materno parcial e a introdução de outros líquidos ou alimentos sólidos.

"Descobrimos que quanto mais tempo uma criança foi amamentada exclusivamente (até 6 meses), menor o nível de sintomas de TDAH aos 3, 5 e 8 anos", explica Solberg.

Todas as formas de amamentação apresentaram efeito, mas o efeito aumentou com a duração e a intensidade da amamentação e foi mais forte com o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses.

A psiquiatra afirma que as descobertas sugerem que fatores além da genética podem influenciar o risco de TDAH: "Em nossa sociedade, a hereditariedade provavelmente é o fator de risco mais forte para o TDAH. No entanto, como o TDAH — assim como outros transtornos do neurodesenvolvimento — é influenciado por múltiplos fatores, nosso estudo sugere que a duração da amamentação também pode ajudar a proteger contra o desenvolvimento de sintomas de TDAH em crianças pequenas".

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