PERNAMBUCO Amanda Wanessa: cantora gospel deve ser transferida para casa da família nesta sexta (26), diz irmã Curatela de Amanda Wanessa foi transferida para a irmã dela

O caso da cantora Amanda Wanessa ganhou um novo desdobramento nesta semana, após a Justiça transferir a curatela dela, retirando-a dos cuidados do marido, o produtor musical Dobson Santos, e transferindo para a irmã, Danyele Mendes de Melo.

Embora não possa fornecer informações mais aprofundadas sobre o caso por tramitar em segredo de justiça, a irmã de Amanda Wanessa, Danyele Mendes, disse à Folha de Pernambuco que a cantora será transferida para a casa dos parentes, no Recife, ainda na tarde desta sexta-feira (26). O bairro onde fica a residência também não foi revelado.

Segundo o entendimento da justiça, Dobson vem atuando de forma contrária ao interesse da interditanda (cantora Amanda Wanessa). Já Danyele, que é psicóloga e pós-graduada em neuropsicologia, teria demonstrado qualificação técnica para tais cuidados.

De acordo com o site G1 Pernambuco, a decisão de transferência da curatela foi publicada na última terça-feira (23), pela 3ª Vara de Família e Registro Civil de Jaboatão dos Guararapes.

Acidente e atual estado de saúde

Wanessa se encontra com quadriplegia e em coma vígil, desde que sofreu um grave acidente automobilístico, há quatro anos, quando voltava de Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco, em direção à capital. O acidente envolveu o carro de Amanda e dois caminhões. No veículo, estavam a filha, Mel, que tinha seis anos na época, o pai, Odilon, e uma amiga. De acordo com inquérito da Polícia Civil de Pernambuco, Amanda causou o acidente.

Naquela época, ela passou 642 dias internada. Depois dos primeiros 14 dias, contraiu Covid-19. Mais recentemente, em agosto, Amanda Wanessa ficou internada na unidade de terapia intensiva (UTI) do Real Hospital Português, bairro do Paissandu, centro do Recife, por 39 dias, após, segundo Dobson, ter apresentado quadro de convulsão.

Casos de confusões na família

Desde que aconteceu o acidente, o relacionamento de Dobson Santos com a família de Amanda Wanessa passou a ter episódios conflituosos. Em outras entrevistas à Folha de Pernambuco, o marido da artista teria vetado visitas dos familiares dela à residência de luxo do casal, no bairro do Curado, Zona Oeste da capital.

Na unidade de saúde onde a cantora ficou internada recentemente, inclusive, durante uma discussão, Dobson Santos foi filmado desferindo um chute no sogro, pai de Amanda, no corredor. O episódio resultou num boletim de ocorrência registrado na Delegacia do Idoso. A cena pesou para que o marido perdesse a curatela da esposa.

Cuidados

Amanda é assistida 24 horas por dia por uma equipe de home care da empresa Interne, composta por dez profissionais e o plano de saúde dela passa dos R$ 4 mil. Os cuidados profissionais continuam sendo dados à paciente, mesmo na casa dos pais.

Sucesso meteórico

Amanda Wanessa foi uma das principais vozes da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco (IEADPE). A instituição é liderada pelo pastor Ailton José Alves. Ela já marcou presença em diversos eventos importantes no templo sede, localizado em Santo Amaro, no Centro do Recife. À época do acidente, ela possuía contrato com a gravadora nacional MK Music.

Músicas como “Tá Chorando Por Quê?”, “É Adorar”, “Calma”, “Mergulhar” e “Deus Muda Cativeiro” viralizaram na voz dela. “Eu Cuido de Ti” é um dos maiores sucessos da cantora, com mais de 27 milhões de visualizações somente no YouTube, onde ela tem 3,79 milhões de inscritos. No Instagram, Amanda tem mais de 1 milhão de seguidores.

Com a palavra, Dobson Santos

A defesa do marido da cantora Amanda Wanessa foi procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco. O advogado dele, que entrou na defesa na última quinta (25), disse que está conhecendo e estudando o processo e deverá convocar a imprensa para uma entrevista coletiva, entre a próxima segunda (29) e terça (30).

Ouça a música 'Eu Cuido de Ti', na voz de Amanda Wanessa

