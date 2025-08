Marido e parentes da cantora Amanda Wanessa brigam em emergência de hospital no Recife

A- A+

As cenas de conflito aconteceram em um hospital particular no Paissandu, na área central do Recife. De um lado, Dobson Santos, marido da cantora Amanda Wanessa, de 38 anos. Do outro, os familiares da artista. Na última quinta-feira (31), ela apresentou quadro de mal estar e foi levada à emergência. A filha do casal, Mel, que tem apenas 11 anos, presenciou tudo.

Cantora Amanda Wanessa está em coma vigil | Foto: Reprodução/Instagram

Essas imagens viralizaram nas redes sociais e aumentaram os questionamentos sobre a relação dos dois lados. Em uma das cenas, Dobson chega a agredir o próprio sogro com um chute. Amanda Wanessa está em coma vígil, situação que consiste no fato de a pessoa abrir os olhos e respirar sem aparelhos, contudo não tem consciência do que ocorre ao redor dela.

Amanda vive o quadro clínico há 4 anos, após ter sofrido um gravíssimo acidente de trânsito quando voltava de Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco, para a capital. Segundo a família, o quadro dela é irreversível, mas estável. Na época, ela passou 642 dias internada. Depois dos primeiros 14 dias, contraiu Covid-19.

>> Polícia Civil conclui que cantora Amanda Wanessa causou o próprio acidente de trânsito

Porque Amanda voltou ao hospital?

Na noite da quinta-feira passada, Wanessa teve um quadro de convulsão. Apesar de ser assistida por uma equipe de home care, precisou ser transferida para o hospital, onde passou por diversos exames. Ficou na unidade de terapia intensiva (UTI) até segunda-feira (4) para fazer as verificações. Ainda está internada, só que agora ocupa o apartamento.

Embate familiar

As imagens mostram um conflito já na emergência do hospital, quando Dobson manda Daniele Mendes, irmã de Amanda, cuidar da família dela. “Você nem da sua [família] cuida”, aponta ela e Dobson rebate: “Tu és uma idiota”.

O pai da artista pede calma nesse momento, mas também é repreendido: “A esposa é minha”, diz Dobson. São pouco mais de sete minutos de confusão entre as partes, até que uma médica aparece e pede controle do ambiente, ameaçando chamar um segurança.

Daniele alega que Santos não cuida da família, enquanto este indica: “Vai dizer na mídia que tu queres [pedir] divórcio e acabar com a minha família, tu e teus pais. Vocês três são três idiotas”, afirma ele. Em seguida, o marido de Amanda agride o sogro com um pontapé.

Relação entre as partes

De acordo Daniele Mendes, a relação entre Dobson e os parentes da cantora sempre foi boa, mas se tornou conflituosa após o acidente na Mata Norte.

“O acidente foi em 4 de janeiro de 2021. Quando Amanda ficou internada e teve Covid-19, eu fiquei com ela. Ficamos pouco mais de duas semanas na UTI de Covid e depois acompanhei no outro tipo de UTI. Meus pais e eu ficamos nos revezando para ficar com ela”, desabafa Daniele.

“O esposo dela ia lá, mas não chegou a passar um dia com ela. Sempre foi a gente mesmo. Duas tias minhas também já foram lá ficar duas vezes com ela. Quando foi [transferida] para uma outra clínica, meus pais passavam mais dias. Eles ficavam 20 e eu ficava uma semana”, afirmou.

Na época do internamento, Amanda Wanessa chegou a passar por intercorrências pela madrugada. Era aí que os pais precisavam voltar as atenções para ela. Chegavam a se revezar para dormir. Era uma corrida pela sobrevivência da cantora. Enquanto isso, segundo conta Daniele, a família não tinha tempo para notar qualquer comportamento de Dobson.

“A gente estava focada ali na pessoa que estava precisando naquele momento. O sofrimento era tanto que não tinha como pensar em outras coisas”, acrescenta.

Proibição

Amanda Wanessa recebeu alta médica em outubro de 2022. Naquela época, conforme assegura Daniele, Dobson teria dito que não precisava mais dos familiares dela e, caso quisessem visitá-la, poderiam, mas apenas uma pessoa por vez.

“Minha mãe estranhou o fato de não poder ir visitar a filha. Dobson disse que a casa era dele e quem mandava era ele. Meus pais ficaram em choque. Ninguém esperava aquilo dele. Ele alterou até a voz”, detalhou ela.

Possíveis maus tratos

A situação teria começado a piorar ao longo do tempo. Daniele prossegue contando que os pais, que moram em Barreiros, na Mata Sul, quando iam visitar Amanda Wanessa precisavam levar colchonetes e não utilizavam qualquer item da casa dela, que fica no Curado, Zona Oeste do Recife. Uma recomendação médica teria sido ignorada por Dobson.

“Foi solicitada [pelo médico] uma cadeira e ele não respondeu. O médico disse a minha mãe: ‘Imagina, mãe, sua filha o tempo todo deitada nessa cama, só olhando para esse teto’. Minha mãe se organizou junto com meu pai e minha família. A gente comprou essa cadeira”, aponta.

“Depois de dois meses, ele foi ignorando a gente. Passava e não falava. O pai dele morava lá no apartamento com ele. Quando eu ia ficar com a minha irmã no apartamento, eu dormia no cantinho. Colocava o colchonete ao lado da cama que ela fica. Quando todo mundo dormia, meia-noite e pouca, meu pai colocava o colchonete dele na sala e dormia no chão. Sempre foi assim”, conta ainda.

Os dias dos familiares de Wanessa têm sido tensos, à espera de um milagre. A irmã da cantora expõe que, durante as visitas feitas à casa dela, nunca tinha lugar para acomodar os parentes.

“Não sentíamos segurança lá, porque víamos que ele não era presente. Seria bom que ele mostrasse interesse, desde o começo, e a gente ia se sentir seguro. A gente viu que ela passou por tanta coisa e chegar em casa, deixá-la assim e ir embora como se fosse um nada, não é fácil”, conclui.

O que diz Dobson Santos

Marido de Amanda e produtor musical, Dobson Santos também foi procurado pela reportagem. Ele alegou, em entrevista exclusiva, que quatro processos tramitam em segredo de justiça e acredita estar sendo vítima de perseguição e que a família da esposa tem interesses financeiros.

Sobre o chute no sogro, ele afirma que teria sido "chamado para a briga" e que desferiu o golpe para se defender.

“Claro que os ânimos se alteraram, porque ninguém tem sangue de barata. Isso tudo vai ser resolvido. Sobre as visitas à minha esposa, isso já foi resolvido. Eles passam quatro dias dentro da minha casa. Isso aí começou lá atrás, quando minha esposa foi internada. Eu vou falar isso de forma mais ampla, num vídeo ou podcast para expor toda a realidade dos fatos”, adiantou.

“As vítimas disso tudo são a minha esposa, Amanda, que está acamada, a minha filha, de 11 anos, que está sendo vítima de agressão psicológica e alienação parental, e eu. Eles querem me divorciar, querem grana. Como estão desesperados, estão fazendo alguma coisa para tirar a minha paz”, continua.

Ameaças de morte

Com tudo o que tem acontecido, Dobson revelou que está sendo ameaçado de morte e que já recebeu mais de 100 mensagens com os juramentos. Ele ainda diz que perdeu contratos profissionais e que a filha não consegue mais ir ao colégio.

“A irmã de Amanda deixou claro. Ela disse que ia destruir a minha vida, mas não vai, porque Papai do céu é maior. A irmã dela está tentando. Ela estava com a bíblia na mão e filmando com a outra [mão]. Eu me alterei de certa forma mesmo, porque já são mais de dez vezes que eu sentei com ela para conversar de forma educada, mas ela sempre age de forma arrogante, dizendo que toma conta de Amanda”, relembrou.

Estrutura da casa

Dobson classifica o lugar que mora como uma "mansão de luxo". O local possui oito quartos e tem três fogões. Ele nega que os familiares de Amanda Wanessa passam fome quando vão visitá-la. A cantora, ainda segundo o marido, é assistida semanalmente por uma equipe com mais de dez profissionais da empresa Interne. O plano de saúde dela passa dos R$ 4 mil.

“O tempo todo eles dizem que são vítimas. Não são vítimas. Estão atrás de grana. Eles querem tomar o meu patrimônio, que é a minha esposa e minha filha. Esses bens financeiros que eles estão atrás, não vão conseguir. Vão ter que pagar por tudo isso que estão fazendo”, acredita.

“Quando falam que Amanda está sendo maltratada, isso é desespero de causa. É para tentar tumultuar a opinião pública. Amanda está ótima. Pelo tempo que está a camada, está ótima. A empresa que eu contratei é boa. Não é nenhum curioso. Ela tem nutricionistas, fonoaudiólogos, médicos, enfermeiros, entre outros. Todo um acompanhamento domiciliar, 24 horas por dia”, declara.

Assim que tudo aconteceu, Dobson enviou uma nota à imprensa. O comunicado diz que foi “covardemente acusado de uma suposta agressão, em um ambiente que deveria priorizar o cuidado, a humanidade e o respeito. Diante disso, em nenhum momento reagi com violência, optando por preservar o bem-estar da minha esposa e evitar um conflito maior”.

Veja a nota completa

“Infelizmente, de forma orquestrada e nitidamente mal-intencionada, vídeos manipulados e descontextualizados começaram a circular nas redes sociais e em um site sem qualquer credibilidade ou compromisso com o jornalismo sério. A divulgação dessas imagens, feita sem minha autorização, representa grave violação dos meus direitos fundamentais, conforme asseguram a Constituição Federal (art. 5º, incisos V, X e XLI), o Código Civil (arts. 12 e 20) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei 13.709/2018).

Frente a esse ataque à minha honra e dignidade, já adotei todas as medidas legais necessárias junto aos meus advogados, incluindo:

• Solicitação oficial das imagens completas e originais ao Hospital Português, a fim de comprovar os fatos reais;

• Adoção de medidas cautelares e indenizatórias contra os responsáveis pela divulgação criminosa e sensacionalista das imagens;

• Representação criminal por calúnia, difamação, injúria e uso indevido de imagem.

Não se trata apenas de proteger minha reputação, mas de lutar por justiça em nome de todos os cidadãos que já foram vítimas de campanhas difamatórias injustas. O uso seletivo de trechos de vídeo, editados com o claro propósito de me incriminar, é um atentado contra a verdade, o devido processo legal e os direitos humanos.

Não me intimidarei. Estou determinado a restabelecer a verdade com serenidade, responsabilidade e amparo na lei. Minha história, minha conduta e meu compromisso com a verdade falam por si.

Agradeço a todos que têm me enviado mensagens de apoio e solidariedade. A justiça será feita – e a verdade prevalecerá.

Dobson Santos

Recife, 4 de agosto de 2025”

Sucesso meteórico

Amanda Wanessa foi uma das principais vozes da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. A instituição é liderada pelo pastor Ailton José Alves. Ela já marcou presença em diversos eventos importantes no templo sede, localizado em Santo Amaro, no Centro do Recife. À época do acidente, ela possuía contrato com a gravadora nacional MK Music.

Cantora Amanda Wanessa está em coma vigil | Foto: Reprodução/Instagram

Músicas como “Tá Chorando Por Quê?”, “É Adorar”, “Calma”, “Mergulhar” e “Deus Muda Cativeiro” viralizaram na voz dela. “Eu Cuido de Ti” é um dos maiores sucessos da cantora, com mais de 27 milhões de visualizações somente no YouTube, onde ela tem 3,79 milhões de inscritos. No Instagram, Amanda tem mais de 1 milhão de seguidores.

A primeira reaparição da artista depois do acidente foi em abril de 2023, na Páscoa. A filha e o marido sorriam junto a ela na imagem. Em fevereiro de 2024, uma nova foto foi publicada, também com o sorriso de Amanda.

Recentemente, no dia 10 de julho, Amanda recebeu visita da também cantora gospel Ruthe Dayanne. As duas também gravaram uma música juntas. A composição chama-se “Mapa do Tesouro”.

