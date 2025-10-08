A- A+

REABILITAÇÃO Irmã de Amanda Wanessa publica foto da cantora sentada em sessão de fisioterapia: "Continuem orando" Irmã da artista gospel publicou registro nas redes sociais. Amanda aparece com o tronco ereto, posição em que ficou por dois minutos

Pela primeira vez desde que sofreu um grave acidente automobilístico, em 2021, a cantora Amanda Wanessa Mendes da Silva, de 38 anos, conseguiu manter o tronco ereto, durante uma sessão de fisioterapia. Ela ficou na posição por dois minutos.

A irmã dela, Danyele Mendes de Melo, que atualmente tem a curatela da artista, publicou o registro nas redes sociais, nessa terça-feira (7), o que reacendeu a esperança da família e do público acerca da recuperação de Amanda Wanessa, que se encontra com quadriplegia e coma vígil.

“Deus nunca prometeu que passaríamos por essa vida sem nenhum momento de dor, mas prometeu que nunca estaríamos sozinhos. Ele entregou o seu filho por nós e nos provou que seu compromisso conosco é real e que não importa quantas adversidades e sofrimentos enfrentemos nessa vida, sempre poderemos contar com o seu amor. Deus não age segundo as nossas vontades, mas segundo o propósito dEle para nossas vidas”, comentou.

Otimismo

Segundo Danyele informou à Folha de Pernambuco, as sessões de terapia acontecem na segunda e sexta, pela manhã e à tarde. O tratamento foi intensificado com mais dois profissionais particulares, os mesmos que cuidaram de Amanda quando ela estava internada no hospital. A irmã encara com otimismo a nova fase de cuidados com a cantora.

"Isso é vitória. Sabemos que o processo de reabilitação é lento, mas é fundamental ter paciência, persistência, foco e fé no progresso, além de uma rede de apoio forte para alcançar os resultados satisfatórios e viver o propósito da recuperação", detalha.

Ainda durante a entrevista, Danyele relembrou uma conversa recente com a equipe que cuida de Wanessa. Ela fez um pedido aos profissionais.

"Pedimos que eles não se limitassem apenas a um diagnóstico, mesmo sabendo que esse diagnóstico pode ser um ponto de partida e nunca poderá ser o ponto final de um terapeuta. Pedimos que [as pessoas] continuem orando por Amanda, pois sabemos o quanto que a oração tem poder. Deus ainda é o mesmo ontem, hoje, amanhã e assim eternamente", comentou ainda.

Agora na casa dos pais e da irmã, no Recife, Amanda Wanessa tem recebido visitas frequentes dos parentes e amigos de infância.

Curatela

Amanda Wanessa foi transferida aos cuidados da irmã, que é psicóloga e pós-graduada em neuropsicologia, na tarde do dia 26 de setembro, após a justiça entender que o marido e produtor musical dela, Dobson Santos, vinha atuando de forma contrária ao interesse da interditanda e que Daniele teria demonstrado qualificação técnica para tais cuidados.

Essa decisão foi publicada no dia 23 daquele mês pela 3ª Vara de Família e Registro Civil de Jaboatão dos Guararapes.

Comentários

Assim que a publicação foi ao ar no Instagram de Danyele Mendes, diversos amigos particulares e fãs da cantora responderam crendo numa possível reabilitação dela.

Rayane Vanessa, que também é cantora gospel e conviveu com Amanda, inclusive em eventos religiosos, disse: “Coisa linda. Eu creio que Deus fará. Cada evolução já é um milagre”.

A também cantora evangélica Eveny Braga agradeceu a irmã de Amanda Wanessa por publicar a evolução dela. “Deus seja louvado. Glória a Deus”, disse.

“Jesus é lindo”, escreveu o influenciador digital gospel jaboatonense Rafael Justino.

Amanda Wanessa, cantora gospel, sofreu sequelas após um grave acidente de carro que a deixou internada por 642 dias | Foto: Instagram/Reprodução

E as redes sociais de Amanda?

Atualmente, tanto o Instagram da cantora como o da filha dela, Mel Wanessa, estão sob controle de Dobson Santos. Ele publica registros da cantora, ainda da época em que ela estava sob os cuidados dele. Por lá, os comentários são bloqueados.

Equipe multidisciplinar

Em entrevista recente à Folha de Pernambuco, Dobson revelou que Amanda era cuidada 24 horas por uma equipe médica multidisciplinar da empresa Interne, na casa da família, no Recife, e que o plano de saúde dela passa dos R$ 4 mil mensais.

Veículo de Amanda Wanessa ficou completamente destruído | Foto: Reprodução

Relembre o caso

Amanda Wanessa sofreu um grave acidente automobilístico, há quatro anos, quando voltava de Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco, em direção ao Recife. O fato mudou para sempre os rumos da carreira da cantora.

A situação envolveu o carro de Amanda e dois caminhões. No veículo, estavam a filha, Mel, que tinha seis anos na época, o pai, Odilon, e uma amiga. De acordo com inquérito da Polícia Civil de Pernambuco, Amanda causou o acidente.

Naquele tempo ela passou 642 dias internada. Depois dos primeiros 14 dias, contraiu Covid-19.

Mais recentemente, em agosto, Wanessa ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Real Hospital Português, bairro do Paissandu, área central do Recife, por 39 dias, após, segundo Dobson, ter apresentado quadro de convulsão.

Casos de confusões na família

Desde que aconteceu o acidente, o relacionamento de Dobson Santos com a família de Amanda Wanessa passou a ter episódios conflituosos. Conforme dito por Danyele em outras entrevistas à Folha de Pernambuco, o marido da artista teria vetado visitas dos familiares dela à residência de luxo do casal, no bairro do Curado, Zona Oeste da capital.

Na unidade de saúde onde a cantora ficou internada recentemente, inclusive, durante uma discussão, Dobson Santos foi filmado desferindo um chute no sogro, pai de Amanda, no corredor. O episódio resultou num boletim de ocorrência registrado na Delegacia do Idoso. A cena pesou para que o marido perdesse a curatela da esposa.

Sucesso meteórico

Amanda Wanessa foi uma das principais vozes da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco (IEADPE). A instituição é liderada pelo pastor Ailton José Alves. Ela marcou presença em diversos eventos importantes no templo-sede, localizado em Santo Amaro, no Centro do Recife. À época do acidente, ela possuía contrato com a gravadora nacional MK Music.

Músicas como “Tá Chorando Por Quê?”, “É Adorar”, “Calma”, “Mergulhar” e “Deus Muda Cativeiro” viralizaram na voz dela.

“Eu Cuido de Ti” é um dos maiores sucessos da cantora, com mais de 27 milhões de visualizações somente no YouTube, plataforma na qual ela tem 3,79 milhões de inscritos. No Instagram, Amanda tem mais de 1 milhão de seguidores.

A última apresentação de Wanessa no Templo Central da IEADPE foi em 23 de outubro de 2019, durante a 63ª edição da Escola Bíblica de Obreiros, com a música 'É adorar', que ressalta a importância de prestar devoção e manter fidelidade a Deus, independentemente de qualquer situação.

"Às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer?", questiona a letra da canção.

Reveja última apresentação de Amanda Wanessa no Templo Central, antes do acidente

