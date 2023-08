Dona Lindu recebe shows e atividades

A- A+

Quem foi ao Parque Dona Lindu neste sábado (26) deparou-se com inúmeras atividades e shows gratuitos. Desde às 6h, foram ministradas aulas de zumba, fit dance, ritmos, step, jump, treino funcional e até mesmo defesa pessoal. Também foram feitos testes de glicemia e aferição de pressão arterial. O evento marcou os 20 anos da pernambucana Hi Academia, uma das referências em atividade física e bem-estar na região.



Para animar a festa, além das aulas, os participantes assistiram a pocket-shows no palco principal com a banda Sedutora do Brasil, Brunessa França e Carla Alves. O educador físico Cleyton Silva garantiu cinco horas de atividades especiais. O evento foi destinado para pessoas de todas as idades.

