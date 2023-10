A- A+

Filho do juiz Paulo Torres, assassinado dentro do carro na noite da quinta-feira (19), em Candeias, na Região Metropolitana do Recife, o servidor público Daniel Torres relembra características do pai e diz que ele era “amante da cultura e um tocador de violão singular”.

“É muito difícil falar nesse momento. O meu pai era uma figura, uma pessoa amante da cultura e um tocador de violão singular. Uma pessoa que apreciava literatura e filmes. Um esposo maravilhoso e um baita de um pai, completamente encantado com as duas netas que tinha”, diz, em meio às lágrimas.

O corpo do juiz está sendo velado entre familiares e amigos na tarde desta sexta-feira (20), no Memorial Guararapes. A previsão é de que seja cremado às 17h.

Outro ponto marcante para Daniel é a tradição de reunir a família durante o horário do almoço aos domingos. “Eram eventos de família e duravam o dia inteiro com ele”, afirma.

Por fim, o servidor público garante que a família “não entende” o que aconteceu e frisa que o caso está sob investigação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

“Vai fazer falta. A gente não entende. Quem tem que investigar, já está investigando”, encerra.

Veja também

TRABALHO INFANTIL Inspeção identifica 1.871 crianças e adolescentes em trabalho ilegal