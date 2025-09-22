A- A+

SOLIDARIEDADE Amarante promove mutirão de voluntariado no Recife Iniciativa vai beneficiar o Coque Connecta, no bairro de São José, com revitalização do espaço e atividades para crianças da comunidade

A rede hoteleira Amarante realiza, na próxima terça (23) e quarta-feira (24), ações de voluntariado no Coque Connecta, organização social localizada no bairro de São José, no Recife.

A iniciativa faz parte do Mês do Voluntariado da empresa, que tem sede corporativa em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade.

Na terça-feira, a programação terá revitalização do espaço e construção de paredes criativas. Já na quarta, a partir das 13h, estão previstas atividades recreativas para crianças da comunidade atendida pelo projeto.

“O trabalho voluntário tem o poder de transformar não apenas a vida de quem recebe, mas também a de quem oferece ajuda. Ele promove impacto social real, estimula o crescimento pessoal, fortalece o bem-estar emocional, amplia conexões e contribui para a construção de uma sociedade mais humana e solidária”, destacou Maria Luiza Romão, gerente de ESG da Amarante.

Segundo o coordenador ESG e Social da rede, Hugo Chaves, em 2024, a iniciativa envolveu 90 colaboradores, com 288 horas de trabalho voluntário, 23 serviços realizados e 190 pessoas beneficiadas.

Além do Recife, neste ano a ação também alcançou instituições em Alagoas, como a Coração Valente e a Casa de Acolhimento Professora Elza Lira, em Maragogi; a Associação Cultural e Turística de Japaratinga (Acultuja); e o Lar de Amparo à Criança para Adoção (Laca), em Maceió.

Criado em 2018, o Coque Connecta atua para potencializar talentos da periferia do Recife, com alfabetização de adultos, aulas de inglês, oficinas de arte, educação física, costura criativa, canto, flauta doce e atendimento psicológico. O objetivo é ajudar crianças, jovens e adultos a se tornarem protagonistas de suas próprias histórias.

Com informações da assessoria de imprensa

