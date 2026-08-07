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Mundo Amazon financia construção de enorme usina a gás nos EUA para centros de dados Licenças apresentadas para a usina indicam que ela terá 35 turbinas e capacidade de geração de 7,65 gigawatts

A Amazon confirmou nesta sexta-feira (7) que apoia financeiramente uma enorme usina privada de geração de energia a gás no Texas, que pode se tornar a maior fonte individual de emissões de gases de efeito estufa dos Estados Unidos.

O projeto, chamado GW Ranch, fornecerá eletricidade para grandes centros de dados e não estará conectado à rede elétrica, uma solução cada vez mais adotada pelas gigantes da tecnologia para atender com urgência à demanda energética impulsionada pelo boom da inteligência artificial (IA).

Licenças apresentadas para a usina indicam que ela terá 35 turbinas e capacidade de geração de 7,65 gigawatts.

A instalação ficará no condado de Pecos, no Texas, próximo à fronteira com o México, e terá autorização para emitir mais de 30 milhões de toneladas métricas de gases de efeito estufa por ano, mais do que qualquer outra fonte no país.

A Amazon afirmou que, ao gerar sua própria energia, evitará repassar custos aos consumidores americanos, cujas contas de eletricidade aumentaram à medida que as concessionárias cobram dos clientes pela nova infraestrutura necessária para sustentar a expansão da IA.

“Nosso novo campus de centros de dados planejado no condado de Pecos faz exatamente isso: opera com uma nova geração de energia no local que não elevará os custos de eletricidade para as famílias do Texas e foi projetado para migrar para um serviço conectado à rede assim que os prazos de interconexão permitirem”, declarou um porta-voz da Amazon.

Embora sejam menos poluentes do que as usinas a carvão, as usinas movidas a gás continuam sendo importantes fontes de emissões responsáveis pelo aquecimento global. A produção de gás natural também provoca vazamentos de metano, um gás com elevado potencial de efeito estufa.

Além disso, essas usinas emitem gases tóxicos e material particulado fino, que podem representar riscos à saúde.

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