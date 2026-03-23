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Educação Amazonas, Santa Catarina e Pará: seis estados não atingiram meta de alfabetização; saiba quais Resultados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Educação (MEC); país atingiu meta de 66% das crianças alfabetizadas ao fim do 2º ano do fundamental

Seis estados brasileiros não conseguiram atingir suas metas de 2025 para o Indicador Criança Alfabetizada (ICA). Nessa lista, estão Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, Amazonas e Rio Grande do Norte. Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Educação (MEC).

Outros 20 estados bateram suas metas — Roraima só aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) em 2025 e, por isso, não tinha meta para aquele ano. Com isso, o Brasil coneguiu atingir o objetivo estabelecido há três anos de chegar em 2025 com pelo menos 64 % das crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental. O índice registrado foi de 66%.

Cada estado possuía a sua própria meta para alcançar. O Rio Grande do Sul é o que está mais distante de atingir o objetivo. Ele registrou 52% de crianças alfabetizadas, enquanto a meta era de 69%. Especialistas, no entanto, apontam que as megaenchentes de 2024 ainda impactam gravemente esse resultado.

Só dois estados tiveram desempenho pior em 2025 do que em 2024. O caso mais grave é o de Santa Catarina, que passou de 62% para 59%. O outro é o Ceará. no entanto, o estado já tem patamar acima do que a meta estabelecida para todo o país em 2030, que é de 80%. Ele foi de 85% para 84%.

Além do Ceará, outros dois estados atingiram o patamar de 80%, meta final do CNCA: Goiás e Paraná. Ambos, registraram 80%. Na outra ponta está o Rio Grande do Norte, que apesar de uma melhor de nove pontos percentuais continua sendo o pior índice do país, com 48%.

O Indicador Criança Alfabetizada é calculado a partir de um teste, no qual cada estudante responde a 16 itens de múltipla escolha e três de resposta construída, sendo uma produção textual. O Inep cede um conjunto de itens que comporão os testes que serão aplicados pelos sistemas estaduais de avaliação, e, posteriormente, o indicador é calculado a partir do alinhamento nacional dos dados apurados por essas avaliações.

O teste avalia se a criança apresenta habilidades básicas de leitura e de escrita. O padrão nacional de alfabetização que aponta a criança alfabetizada foi estabelecido em 743 pontos na escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), pela Pesquisa Alfabetiza Brasil, em 2023, conduzida pelo Inep para determinar o ponto de corte que define a alfabetização de uma criança ao final do 2º ano do ensino fundamental.

O padrão nacional de alfabetização indica que estudantes que alcançam esse resultado são capazes de ler palavras, frases e textos curtos; localizar informações explícitas em textos curtos (até seis linhas), como em bilhete, crônica e fragmento de conto infantil; inferir informações em textos que articulam linguagem verbal e não verbal, entre outras habilidades.

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