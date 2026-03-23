Seg, 23 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda23/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Educação

Amazonas, Santa Catarina e Pará: seis estados não atingiram meta de alfabetização; saiba quais

Resultados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Educação (MEC); país atingiu meta de 66% das crianças alfabetizadas ao fim do 2º ano do fundamental

Reportar Erro
Só dois estados tiveram desempenho pior em 2025 do que em 2024Só dois estados tiveram desempenho pior em 2025 do que em 2024 - Foto: Tony Winston/Agência Brasília

Seis estados brasileiros não conseguiram atingir suas metas de 2025 para o Indicador Criança Alfabetizada (ICA). Nessa lista, estão Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, Amazonas e Rio Grande do Norte. Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Educação (MEC).

Leia também

• Para especialistas, alfabetização na idade correta é marco para o país

• Investir em educação é o jeito de salvar o Brasil, defende Lula

Outros 20 estados bateram suas metas — Roraima só aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) em 2025 e, por isso, não tinha meta para aquele ano. Com isso, o Brasil coneguiu atingir o objetivo estabelecido há três anos de chegar em 2025 com pelo menos 64 % das crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental. O índice registrado foi de 66%.

Cada estado possuía a sua própria meta para alcançar. O Rio Grande do Sul é o que está mais distante de atingir o objetivo. Ele registrou 52% de crianças alfabetizadas, enquanto a meta era de 69%. Especialistas, no entanto, apontam que as megaenchentes de 2024 ainda impactam gravemente esse resultado.

Só dois estados tiveram desempenho pior em 2025 do que em 2024. O caso mais grave é o de Santa Catarina, que passou de 62% para 59%. O outro é o Ceará. no entanto, o estado já tem patamar acima do que a meta estabelecida para todo o país em 2030, que é de 80%. Ele foi de 85% para 84%.

Além do Ceará, outros dois estados atingiram o patamar de 80%, meta final do CNCA: Goiás e Paraná. Ambos, registraram 80%. Na outra ponta está o Rio Grande do Norte, que apesar de uma melhor de nove pontos percentuais continua sendo o pior índice do país, com 48%.

O Indicador Criança Alfabetizada é calculado a partir de um teste, no qual cada estudante responde a 16 itens de múltipla escolha e três de resposta construída, sendo uma produção textual. O Inep cede um conjunto de itens que comporão os testes que serão aplicados pelos sistemas estaduais de avaliação, e, posteriormente, o indicador é calculado a partir do alinhamento nacional dos dados apurados por essas avaliações.

O teste avalia se a criança apresenta habilidades básicas de leitura e de escrita. O padrão nacional de alfabetização que aponta a criança alfabetizada foi estabelecido em 743 pontos na escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), pela Pesquisa Alfabetiza Brasil, em 2023, conduzida pelo Inep para determinar o ponto de corte que define a alfabetização de uma criança ao final do 2º ano do ensino fundamental.

O padrão nacional de alfabetização indica que estudantes que alcançam esse resultado são capazes de ler palavras, frases e textos curtos; localizar informações explícitas em textos curtos (até seis linhas), como em bilhete, crônica e fragmento de conto infantil; inferir informações em textos que articulam linguagem verbal e não verbal, entre outras habilidades.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter