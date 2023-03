A- A+

Tráfico de drogas Amazonense é preso com 3,1 kg de cocaína escondidos em fundo falso de mala no Aeroporto do Recife Homem foi autuado por tráfico internacional de drogas

Um amazonense de 30 anos foi preso em flagrante, na manhã de terça-feira (7), no Aeroporto do Recife, ao tentar embarcar com 3,1 quilos de cocaína com destino a Lisboa, em Portugal. O voo tinha conexão em Fortaleza antes de chegar à cidade europeia. A prisão foi divulgada nesta quarta-feira (8) pela Polícia Federal (PF).

Segundo a PF, a prisão aconteceu quando policiais pararam o homem em uma fiscalização de rotina. A mala do amazonense foi exposta ao raio-X, que encontrou no fundo falso um pacote com a cocaína.

Desempregado, o homem, que não teve a identidade divulgada, tem histórico no sistema prisional. Ele foi preso por assalto em 2016, na cidade de Manaus.

O homem foi levado para a sede da Polícia Federal, no Recife, onde foi autuado por tráfico internacional de drogas. Caso seja condenado, poderá pegar de cinco a 20 anos de reclusão.

"Em seu interrogatório o preso informou que pegou a mala já pronta com a cocaína e não deu maiores detalhes de quem havia lhe repassado. Disse também que quando entregasse a droga em Portugal receberia a quantia de R$ 20 mil. Por fim disse que resolveu fazer o transporte da droga porque estava desempregado precisando de dinheiro", detalhou a PF, em nota.

Além da droga, a polícia apreendeu um celular e 300 euros. O preso será enviado para a audiência de custódia e caso seja confirmada a sua prisão preventiva será levado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, ficando à disposição da Justiça Federal. Caso contrário responderá ao processo em liberdade.

