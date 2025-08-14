Qui, 14 de Agosto

Meio Ambiente

Amazônia ainda pode evitar "ponto de não retorno" com medidas coordenadas de conservação

Pesquisa do Ipam aponta não haver colapso climático único iminente para toda a floresta, mas alerta para avanço do "efeito martelo", causado pela degradação do bioma

Estudo aponta haver, na realidade, múltiplos riscos para colapsos ecológicos com diferentes características para diferentes regiões da AmazôniaEstudo aponta haver, na realidade, múltiplos riscos para colapsos ecológicos com diferentes características para diferentes regiões da Amazônia - Foto: Divulgação/ Imagem de Drone/Amazônia

A recuperação de boa parte do bioma amazônico ainda é possível caso sejam adotadas medidas urgentes e coordenadas de conservação. É o que aponta artigo elaborado por pesquisadores do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) junto a instituições nacionais e internacionais, publicado na revista científica "Annual Review of Environment and Resources".

Os pesquisadores argumentam que ainda não há evidência de um único ponto de não retorno climático para o sistema do bioma.

O estudo aponta haver, na realidade, múltiplos riscos para colapsos ecológicos com diferentes características para diferentes regiões da Amazônia. Esses fenômenos resultam de combinações de desmatamento, mudanças climáticas, perda de fauna e incêndios florestais.

“Embora as mudanças climáticas e os distúrbios locais já estejam provocando grandes transformações negativas na Amazônia, a falta de evidências de um colapso florestal iminente causado exclusivamente pelo clima (sem o fator fogo) também representa uma janela crucial de oportunidade. O destino da Amazônia não está predeterminado por um único ponto de não retorno — as escolhas, políticas e ações tomadas hoje podem direcionar a região para um futuro mais sustentável”, diz o artigo.

Para o pesquisador do Ipam Paulo Brando, que liderou o estudo, a hipótese de um ponto de não retorno que pode levar o bioma amazônico até um “espiral da morte” é importante para a confecção de políticas públicas de preservação ambiental e para a percepção do público.

No entanto, o artigo destaca que “enfatizar demais” a iminência deste cenário sem levar em consideração algumas das suas incertezas pode resultar em um sentimento de fatalismo, além de reduzir possíveis respostas proativas.

“Se o conceito de ponto de não retorno – associado aos efeitos amplificadores entre a floresta e o clima – pretende realmente orientar políticas e ações de conservação, ele precisa ser comunicado de forma a destacar os riscos e deixar claros os caminhos viáveis para a intervenção. As mensagens mais eficazes são as que equilibram a urgência das ameaças com a ênfase nas possibilidades de agir e implementar soluções”, afirma o documento.

"Efeito martelo"
Brando ressalta a existência de uma hipótese relacionada ao potencial colapso florestal ainda mais urgente: o chamado “efeito martelo”. Este fenômeno é derivado de uma pressão “tão grande nos ecossistemas que acaba resultando na perda de grande parte da biodiversidade e dos serviços dessas regiões” mesmo sem um ponto de não retorno evidente.

O pesquisador defende que o “efeito martelo” seja interrompido imediatamente e traz a mensagem positiva de que as florestas que estão sob a pressão deste fenômeno têm “alta resiliência”.

— Se a gente remover essa imensa pressão causada pela fragmentação, defaunação, fogo, exploração madeireira, dentre outras, as florestas têm uma chance de sobreviver, principalmente, nas regiões mais conectadas e com o esforço de restauração — diz o doutor em Ecologia Interdisciplinar e professor da Universidade de Yale.

Segundo a pesquisa, a resiliência da Amazônia ainda existe, mesmo que esteja em declínio em algumas áreas.

A floresta continua com a capacidade de regeneração, especialmente onde há continuidade de cobertura vegetal, diversidade de espécies e apoio das comunidades locais.

Para a bióloga e pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Joice Ferreira, enquanto há incertezas sobre quando e onde pode ocorrer um ponto de não-retorno para a Amazônia, o estudo alerta que a sociedade deve estar atenta para o que pode ser feito para evitar alterações no clima, sejam abruptas ou graduais.

— Só existe uma certeza: temos que agir agora — afirma Ferreira.

O artigo também propõe um conjunto de estratégias interligadas e imediatas para evitar danos irreversíveis na região.

Entre elas estão a redução do desmatamento, restauração de paisagens, manejo de incêndios florestais, fortalecimento de políticas públicas e cooperação com povos indígenas e comunidades tradicionais para conservação da Amazônia.

Pesquisadora do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Liana Anderson entende que a mensagem do estudo é que é preciso “remover” a pressão causada pelos seres humanos no bioma.

O estudo é concluído com o destaque sobre a necessidade de um “compromisso político duradouro” para que a floresta permaneça viva.

