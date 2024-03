A- A+

JUSTIÇA Amazônia: STF determina abertura de créditos para combate ao desmatamento Ministros apontaram que houve avanços na política ambiental com a mudança do governo federal

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de um "estado de coisas ainda inconstitucional" na proteção da Amazônia e determinou a abertura de créditos extraordinários, com vedação de contingenciamento orçamentário, para adoção de medidas de combate ao desmatamento no bioma.

Os ministros apontaram que houve avanços na política ambiental com a mudança do governo federal, mas entenderam que o quadro atual ainda não é satisfatório e deve haver intervenção do Judiciário.

A ministra Cármen Lúcia, relatora do tema, defendeu a declaração de um "estado de coisas inconstitucional em processo de reconstitucionalização". No entanto, a maioria dos ministros divergiu do seu posicionamento por entender que essa declaração, que diz respeito a uma violação sistemática de direitos fundamentais, poderia trazer reflexos negativos para a posição de protagonismo ambiental do Brasil.

