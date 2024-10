Ambientalistas acusados de homicídio são absolvidos em El Salvador

Seis de oito ex-guerrilheiros, entre eles cinco ambientalistas, foram absolvidos nesta sexta-feira (18) em El Salvador da acusação de assassinar uma mulher em 1989, em um julgamento que, segundo organismos internacionais e ONGs, visava atingir o movimento contra a mineração.

"Foi um arquivamento definitivo. As juízas do tribunal declararam extinta a ação penal devido à prescrição do crime e, portanto, decidiram que seis dos acusados fossem libertados imediatamente", disse à AFP a defensora Carolina Herrador, ao sair da audiência a portas fechadas em Sensuntepeque, 80 km ao nordeste de San Salvador.