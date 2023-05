A- A+

FRANÇA Ambientalistas jogam tinta na Fundação Louis Vuitton na França Um vídeo publicado no Twitter pelo jornalista independente Clement Lanot mostra ativistas pulverizando tintas de diferentes cores no museu privado,

A fachada da Fundação Louis Vuitton, um museu de arte em Paris, foi alvejada com tinta, nesta segunda-feira (1°), informou a organização ambientalista Extinction Rebellion. Outro grupo de ativismo ambiental jogou tinta na sede do Ministério da Justiça, na Praça Vendôme.

Um vídeo publicado no Twitter pelo jornalista independente Clement Lanot mostra ativistas pulverizando tintas de diferentes cores no museu privado, que está fechado nesta segunda-feira.

Os ativistas do Extinction Rebellion pintaram a fachada de vidro com "extintores" e "bombas de tinta" fabricadas com "pequenos balões", explicou à AFP um porta-voz da organização.

Segundo o grupo, o objetivo é atingir o grupo LVMH, ao qual pertence a Louis Vuitton, que acusa de "otimização fiscal", uma prática para pagar menos impostos.



"Neste contexto social, em que há franceses que abrem mão de uma refeição por dia devido à inflação, a saúde dos grandes grupos é indecente", justificou o porta-voz dos ambientalistas.

O porta-voz acrescentou que "as reivindicações salariais e sociais dos sindicatos" contam com todo seu apoio, em referência à manifestação em Paris pelo 1º de maio, nesta segunda, Dia Internacional do Trabalhador.

A Fundação Louis Vuitton é um dos museus mais disputados de Paris e atualmente apresenta a exposição "Basquiat x Warhol, a quatro mãos".

Já o grupo ambientalista Dernière Rénovation (Última Renovação) lançou tinta na fachada do Ministério da Justiça na Praça Vendôme, informou o órgão em nota.

A praça, conhecida pelas suas luxuosas joalherias e onde fica o hotel Ritz, também foi pulverizada pelos ativistas.

