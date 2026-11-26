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Meio Ambiente Ambientalistas pedem auditoria em subsídios a combustíveis fósseis no Brasil Brasil, oitavo maior produtor mundial de petróleo, concede benefícios fiscais para estimular a produção de petróleo e gás

Organizações da sociedade civil exigiram, nesta quinta-feira (26), uma auditoria nos bilhões de reais em subsídios que o governo brasileiro concede aos combustíveis fósseis, por considerarem que a contribuição desses recursos para as emissões de gases de efeito estufa acarreta um custo climático.

O Brasil, oitavo maior produtor mundial de petróleo, concede benefícios fiscais para estimular a produção de petróleo e gás. Também aplica subsídios e reduções de impostos para amenizar os aumentos nos preços dos combustíveis para os consumidores.

O Observatório do Clima, uma rede que reúne mais de 100 organizações, e o Fundo Mundial para a Natureza (WWF-Brasil) apresentaram o pedido ao Tribunal de Contas da União (TCU), órgão responsável pela fiscalização dos gastos públicos.

Solicitam que sejam examinadas as repercussões fiscais e climáticas dos incentivos à produção e ao consumo de petróleo, gás natural e carvão.

O pedido baseia-se em um relatório do WWF-Brasil, segundo o qual os subsídios federais destinados ao petróleo, gás e carvão somaram 47 bilhões de reais em 2024.

O relatório estima, ainda, que as emissões provenientes das atividades subsidiadas naquele ano causaram danos climáticos da ordem de 145 bilhões de reais. O cálculo inclui as emissões do petróleo exportado e queimado em outros países.

As organizações também defenderam que o governo adote um cálculo oficial, com base científica, sobre o custo para a sociedade de cada tonelada de dióxido de carbono emitida.

Dessa forma, segundo elas, seria possível mensurar o impacto climático das políticas públicas.

Os números oficiais são bem mais baixos. A Empresa de Pesquisa Energética (EPE), um órgão estatal, estimou os subsídios aos combustíveis fósseis em cerca de 3,9 bilhões de reais em 2024.

Nos dois anos anteriores, o montante foi de aproximadamente 30 bilhões, devido a isenções fiscais adotadas como medidas emergenciais, que posteriormente expiraram.

A diferença explica-se, em parte, pelo fato de o governo utilizar uma definição de subsídio mais restrita do que a adotada por algumas ONGs.

Por exemplo, não conta como subsídio um regime especial que isenta de impostos as empresas petrolíferas quando importam equipamentos para explorar e extrair petróleo e gás.

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se um defensor da ação climática e conseguiu reduzir drasticamente o desmatamento na Amazônia. No entanto, também recebe críticas por apoiar a exploração de petróleo perto da foz do rio Amazonas.

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