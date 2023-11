Ambientalistas pedem que COP28 anuncie formalmente o abandono das energias fósseis

A- A+

Uma coalizão internacional de mais de 100 ONGs pediu, nesta segunda-feira (13), uma "decisão formal" e não apenas compromissos voluntários, sobre a eliminação das energias fósseis durante a COP28, que será inaugurada no final deste mês em Dubai.

"O sucesso da COP28 será medido pela sua capacidade de chegar a um acordo sobre um pacote de energia abrangente", que inclua um compromisso sobre "a eliminação de todas as energias fósseis (carvão, petróleo e gás) em todos os setores", alertam as associações em uma carta dirigida ao presidente da COP28 (que será realizada de 30 de novembro a 12 de dezembro), Sultan Al Jaber.

Segundo elas, isto deverá traduzir-se na ausência de novos projetos fósseis e em uma diminuição "urgente" da sua produção e utilização durante esta década.

A carta é assinada por inúmeras organizações comprometidas com a defesa do meio ambiente em todo o mundo, como 350.org, CAN (Rede de Ação Climática), Friends of the Earth US, Greenpeace International, entre outras.

Elas defendem também a triplicação das energias renováveis até 2030, a duplicação dos benefícios da eficiência energética e o aumento significativo do financiamento dos países ricos.

