A- A+

acidente Ambulância do SAMU perde controle e cai de rampa em UPA de Surubim Caso ocorreu na manhã desta terça (17) e reacende debate sobre segurança da estrutura

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) despencou da rampa de acesso à emergência da UPA do Coqueiro, em Surubim, no Agreste pernambucano, na manhã desta terça-feira (17), feriado de Carnaval.

Segundo informações, a equipe havia acabado de deixar um paciente na unidade quando o veículo, já sem ocupantes, começou a descer sozinho pela rampa e caiu da plataforma de acesso.

Apesar do susto e da cena que chamou a atenção de quem estava na unidade, ninguém ficou ferido.

Máquinas da Prefeitura de Surubim foram acionadas para retirar a ambulância. A operação mobilizou curiosos e gerou preocupação entre as pessoas que passavam pelo local.

Estrutura da rampa volta a ser questionada

De acordo com matéria do site Portal da Cidade de Surubim, moradores relataram que não é a primeira vez que situações semelhantes acontecem na rampa da UPA do Coqueiro. O acesso já vinha sendo alvo de críticas por conta da largura considerada estreita.

O local passa atualmente por obras de alargamento. O acidente reacende o debate sobre a necessidade de reforçar a segurança na área, com a possível instalação de corrimões, barreiras de proteção ou outros mecanismos que evitem novos incidentes.

Até o momento, não há registro de feridos nem informações oficiais sobre as causas do ocorrido.

Veja também