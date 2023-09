Ambulância futurista JA1 Pulse é projetada para voar 450 km/h no transporte médico e de equipamentos

A- A+

A ideia de uma nave ultraleve projetada para levar um médico e equipamentos de emergência para locais remotos pode parecer história de ficção científica, mas se tornará realidade. A empresa californiana Jump Aero anuncia a JA1 Pulse, que atingirá 450 km/h durante o voo.

Para tirar este projeto do papel, a desenvolvedora já recebeu um contrato de cerca de 17,9 milhões de reais da Força Aérea dos EUA. No design projetado da aeronave, do tipo eVTOL, o "nariz" e as hélices ficam voltados para cima, o que significa que a decolagem e o pouso são na vertical.

O que significa que o piloto e o copiloto ficarão de pé quando estiver no solo e deitado no ar. Além disso, as janelas serão montadas dos lados e embaixo, aumentando a visibilidade. Segundo Jump Aero, desta forma, a aeronave conseguirá viajar com uma rapidez e eficiência maiores do que de um helicóptero.

Os criadores afirmam que ela vai atingir 450 km/h, tornando possível chegar até o paciente dentro de 8 minutos. Contudo, não substituirá as ambulâncias tradicionais porque não transporta pacientes, apenas o médico e os equipamentos com os primeiros socorros. A proposta é que a JA1 Pulse e uma ambulância comum trabalhem em conjunto nos casos de emergência em áreas remotas.

"Ao trazer ao mercado a aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL) mais rápida para socorristas, a Jump Aero reduzirá pela metade o tempo de resposta a emergências rurais — ajudando a salvar milhares de vidas a cada ano", anuncia a empresa.

Veja também

brasil Motoboys pressionam por melhor acordo com empresas de aplicativo