RECIFE Recife: ambulância pega fogo na BR-232 durante transporte de paciente do Interior do estado Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Uma ambulância pegou fogo, na noite dessa terça-feira (22), durante o transporte de um paciente com origem de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. O incidente aconteceu no quilômetro 8 da BR-232, no Curado, Zona Oeste do Recife.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência por volta das 19h, disse que o paciente estava a caminho do Hospital Barão de Lucena (HBL), no bairro da Iputinga, também Zona Oeste da capital pernambucana. Por fim, ele foi levado à unidade de saúde em outra ambulância.

Segundo a PRF, quando o motorista da ambulância viu as chamas saindo do painel do veículo, parou no acostamento e desceu, junto com a técnica de enfermagem, paciente e acompanhante.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros esteve no local e apagou as chamas. A ocorrência foi finalizada por volta das 21h.

Ambulância pegou fogo com motorista, paciente, acompanhante e técnica de enfermagem | Foto: PRF/Divulgação

O que diz a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe

Por meio de nota, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe informou que levava paciente internado em hospital da cidade para o HBL, no Recife.

Segundo a gestão municipal, o veículo pegou fogo após apresentar um falha no farol, o que causou um princípio de incêndio na parte frontal do carro.

"O veículo foi imediatamente parado e tanto o paciente quanto o acompanhante foram retirados em segurança, sem ferimentos ou maiores complicações", afirmou a prefeitura.

Os danos foram apenas materiais e, após a extinção das chamas e finalização da ocorrência, a ambulância vai passar por uma avaliação técnica para que seja identificada a causa do incêndio.

