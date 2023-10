A- A+

Rio de Janeiro Ambulâncias blindadas são usadas em ações das polícias no Complexo da Maré Veículos foram comprados no fim de 2022. Investimento foi de R$ 2,4 milhões

Duas ambulâncias blindadas serão usadas nas ações das polícias Civil e Militar no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Os veículos, comprados no fim do ano passado, fazem parte de um investimento de R$ 2,4 milhões por parte do Governo do Estado para equipar e proteger seus policiais para entrar em favelas e fazer patrulhamento. A informação foi divulgada pelo Globo em maio deste ano.

Segundo o governo, as ambulâncias são equipadas internamente com os mesmos recursos de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) móvel. A diferença é que, na parte externa, conta com a blindagem dos veículos de transporte de tropa. Os veículos são capazes também de suportar impactos produzidos por armas de fogo de grosso calibre e de explosivos utilizados por criminosos.

"O Rio de Janeiro é um estado que vem combatendo a violência com investimento em tecnologia e inteligência. Já empregamos mais de R$ 1,5 bilhão na segurança pública. Hoje, nenhum policial nosso precisa dividir armamento e colete. Adquirimos 21 mil câmeras para policiais, drones, câmeras de reconhecimento facial, análise comportamental e leitura de placas. As ambulâncias blindadas são parte desse pacote. É uma regra desta gestão o uso de todos os recursos possíveis para preservar as vidas dos nossos policiais e a sociedade" afirmou o governador Cláudio Castro.

"Tínhamos dificuldade de realizar o atendimento imediato, pela dificuldade que ainda existe nas comunidades. Essas ambulâncias com UTI possibilitam o socorro imediato, não só para o policial, mas para qualquer pessoa que infelizmente acabe se ferindo em razão da violência empregada pelos criminosos" explicou o secretário estadual da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique.

Mais equipamentos

Nos últimos dois anos, outros equipamentos de proteção individual e coletivo foram adquiridos pelo Estado do Rio. Dentre eles estão: 30 veículos blindados para transporte de policiais, 953 viaturas semiblindadas para a área operacional, além de 20 mil novos coletes balísticos e 1.342 capacetes balísticos.

