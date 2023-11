Ambulâncias estão de prontidão para receber trabalhadores presos em mina há dez dias na Índia

A- A+

Numerosas ambulâncias estavam preparadas nesta quinta-feira junto ao túnel que desabou no norte da Índia, onde equipes de resgate trabalham para libertar 41 trabalhadores presos há mais de dez dias. Veículos de emergência, vistos pelos jornalistas da AFP antes do amanhecer, estão preparados para transportar trabalhadores assim que forem libertos deste túnel danificado no estado de Uttarakhand, no Himalaia.

Os engenheiros trabalham há dias para colocar um tubo de aço em 57 metros de terra, concreto e entulho que mantém os trabalhadores presos desde 12 de novembro. Depois de dias de progresso lento, os engenheiros fizeram avanços mais rápidos na quarta-feira graças a uma poderosa máquina de perfuração, mas o progresso foi interrompido a apenas 12 metros do final por barras de metal que bloqueavam o caminho.

Pouco antes da meia-noite desta quarta-feira, um oficial da equipe de resgate, Harpal Singh, disse aos repórteres que engenheiros iriam até o cano para cortar essas barras. Depois disso, “voltaremos a usar a furadeira”, explicou.

Singh sugeriu que havia uma chance de os trabalhadores serem libertados na manhã desta quinta-feira, embora o governo tenha alertado que "os prazos esperados estão sujeitos a alterações devido a falhas técnicas, terreno difícil do Himalaia e emergências imprevistas". Parentes dos trabalhadores se reuniram em frente à entrada do túnel, onde foi erguido um altar hindu e um padre orou pelo resgate dos homens.

“O dia em que saírem do túnel será o maior e mais feliz dia para nós”, disse à AFP Chanchal Singh Bisht, de 35 anos, que tem um primo preso lá.

Caso o percurso pela entrada principal do túnel não funcionasse, a perfuração foi iniciada na extremidade do túnel inacabado, com quase meio quilômetro de extensão. Eles também estão preparando um poço vertical arriscado logo acima.

Os trabalhadores foram vistos vivos pela primeira vez na terça-feira, olhando para as lentes de uma câmera endoscópica enviada pelas equipes de resgate por meio de um tubo fino através do qual são abastecidos com ar, comida, água e eletricidade.

