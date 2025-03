A- A+

Violência Ambulante de 22 anos morre após ser espancado no sábado de Carnaval, no Marco Zero Vítima ficou internada no HR até a Quarta-Feira de Cinzas, quando teve morte confirmada

Um homem de 22 anos, identificado como Fábio Rodrigues de Souza Junior, que trabalhava como ambulante durante o Sábado de Carnaval (1º), no Marco Zero do Recife, morreu dias após ter sido espancado. Após ter sido atendido e permanecer internado no Hospital da Restauração (HR), a vítima não resistiu e morreu nesta Quarta-feira de Cinzas (5).

Após o fato, Fábio foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Restauração, no Bairro do Derby, zona central do Recife. O ambulante deu entrada ainda no dia 1º de março com várias agressões. Quatro dias depois, o HR confirmou o óbito. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, onde passou por perícias para auxiliar nas investigações.

Conforme nota emitida pela Polícia Civil de Pernambuco, a 1° Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH) está investigando o caso e que as averiguações seguem em andamento.

Nota da Polícia Civil

"A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 1° Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH), está investigando um homicídio consumado. A vítima, um homem de 22 anos deu entrada em uma unidade hospitalar após sofrer agressões físicas e vir a óbito. As diligências seguem em andamento até o esclarecimento total do fato".

