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Copacabana Ambulante é preso após tentar vender churrasquinho de R$ 10 mil para turista britânica em Copacabana Turista britânica foi vítima de golpe com máquina de cartão adulterada; polícia aponta esquema de ambulantes que aplicam fraudes contra estrangeiros nas praias da Zona Sul

Um ambulante foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira após aplicar um golpe contra uma turista britânica na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Segundo a Polícia Civil, o homem identificado como Caio Alencar tentou cobrar R$ 10 mil por um churrasquinho que havia sido anunciado à vítima por R$ 100.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), na altura do posto 5. De acordo com as investigações, o suspeito, identificado como Caio Alencar, faz parte de um esquema estruturado de fraudes contra turistas estrangeiros que atuaria principalmente em Copacabana e Ipanema.

O golpe contou com a participação de um comparsa, responsável por operar a máquina de cartão, diz a Polícia. No momento do pagamento, o equipamento teria sido manipulado para registrar um valor muito superior ao informado à vítima.

As investigações apontam que o grupo aborda turistas oferecendo produtos como bebidas, cigarros e alimentos por preços já inflacionados. Na hora de pagar, no entanto, os criminosos realizam cobranças abusivas, sem que as vítimas percebam imediatamente.

A Polícia Civil afirma que já identificou múltiplos casos semelhantes envolvendo estrangeiros e prejuízos considerados significativos. As apurações continuam para identificar outros integrantes do esquema e rastrear a movimentação financeira das fraudes.

A Deat orienta que turistas e moradores denunciem abordagens suspeitas, como forma de coibir esse tipo de crime, que afeta visitantes e a imagem internacional da cidade.

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