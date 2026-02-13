Ambulante é preso por cobrar R$ 2.400 por duas cervejas de turistas no Maracanã
Suspeito foi detido após o jogo entre Fluminense e Botafogo, no Maracanã; caso foi registrado como estelionato no Jecrim
Guardas municipais do Grupamento Tático Móvel (GTM) prenderam em flagrante um ambulante de 21 anos acusado de cobrar R$ 2.400 por duas latas de cerveja de dois turistas dinamarqueses, na noite de quinta-feira, após a partida entre Fluminense e Botafogo, no Maracanã, Zona Norte do Rio.
Segundo as equipes, que realizavam patrulhamento na região do estádio, os turistas, pai e filho, perceberam a cobrança indevida logo após efetuarem o pagamento em uma máquina de cartão de crédito.
Leia também
• Após show no Super Bowl, Ricky Martin diz estar no Rio e posta legenda em português
• Sarah Jessica Parker é confirmada em baile de Carnaval no Rio de Janeiro
• Pedalada em Ipanema, massagem e praia: Ricky Martin chega ao Rio para curtir o carnaval
Os agentes agiram rapidamente, localizaram o suspeito e apreenderam o equipamento utilizado na transação.
As vítimas e o ambulante foram encaminhados ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), onde o caso foi registrado como estelionato. Na máquina de cartão, já constavam duas cobranças: uma no valor de R$ 1.200 e outra de R$ 600.