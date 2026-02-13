A- A+

RIO DE JANEIRO Ambulante é preso por cobrar R$ 2.400 por duas cervejas de turistas no Maracanã Suspeito foi detido após o jogo entre Fluminense e Botafogo, no Maracanã; caso foi registrado como estelionato no Jecrim

Guardas municipais do Grupamento Tático Móvel (GTM) prenderam em flagrante um ambulante de 21 anos acusado de cobrar R$ 2.400 por duas latas de cerveja de dois turistas dinamarqueses, na noite de quinta-feira, após a partida entre Fluminense e Botafogo, no Maracanã, Zona Norte do Rio.

Segundo as equipes, que realizavam patrulhamento na região do estádio, os turistas, pai e filho, perceberam a cobrança indevida logo após efetuarem o pagamento em uma máquina de cartão de crédito.





Os agentes agiram rapidamente, localizaram o suspeito e apreenderam o equipamento utilizado na transação.

As vítimas e o ambulante foram encaminhados ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), onde o caso foi registrado como estelionato. Na máquina de cartão, já constavam duas cobranças: uma no valor de R$ 1.200 e outra de R$ 600.

Veja também