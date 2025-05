Ambulante que teve perna amputada após ser baleado por delegado em Noronha recebe alta médica

A- A+

Recebeu alta médica, nesta quinta-feira (22), o ambulante Emmanuel Apory, que teve parte da perna direita amputada após ser baleado por um delegado em Fernando de Noronha.

O caso aconteceu dia 5 de maio, durante um evento de samba no Forte dos Remédios. Hospitalizado no Recife, ele confirmou em suas redes sociais, no último dia 16, que precisaria amputar o membro inferior atingido.

Após passar pelo procedimento, o jovem de 26 anos finalmente recebeu alta médica. A informação foi confirmada pelo advogado Anderson Flexa, que o representa, em publicação nas redes sociais.

"Cada dia será um novo passo, um pequeno recomeço enquanto damos novamente os primeiros passos dessa nova vida. Sabemos que os limites físicos existem, mas nossos sonhos são ilimitados”, destacou o advogado.

Relembre o caso

Na madrugada do dia 5 de maio, o jovem Emmanuel Apory foi baleado na perta por um delegado, durante uma festa no Forte dos Remédios, em Noronha.

A confusão, que teria sido motivada por ciúmes do ambulante com a companheira do agente de segurança, foi gravada por uma câmera de segurança do estabelecimento.

Segundo nota emitida pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), a Polícia Militar foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo no local.

Policiais socorreram a vítima ferida para o Hospital São Lucas, no arquipélago. O jovem foi transferido, posteriormente, para o Hospital da Restauração, no Derby, na área central do Recife.

Em nota emitida na época, a Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurou um inquérito. "As investigações estão em andamento para esclarecer totalmente o ocorrido", destacou a corporação.



Na sequência, a SDS determinou o afastamento do delegado Luiz Alberto Braga de Queiroz do cargo por 120 dias.

Na ocasião, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Pernambuco (Adeppe) saiu em defesa do agente público e disse que o delegado atuou em legítima defesa.



