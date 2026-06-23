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PORTO DE GALINHAS Ambulante sofre tiro "acidental" de guarda municipal durante fiscalização em Ipojuca, diz prefeitura De acordo com a Secretaria de Defesa Social do município, o disparo aconteeu após "contato involuntário da própria vítima" com a arma

Um ambulante foi baleado no abdômen durante uma ação de fiscalização na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco, na manhã da segunda-feira (22).

Segundo a prefeitura da cidade, o disparo foi "acidental" e veio da arma de um dos agentes da Guarda Civil "após contato involuntário da própria vítima com o equipamento".

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o ambulante é conduzido pelos agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Ipojuca até uma viatura após o disparo. O ambulante grita que foi sofreu um tiro e que estava sem arma. Várias pessoas acompanham e protestam contra a ação.

Por meio de nota, a Secretaria de Defesa Social de Ipojuca afirmou que o homem "exercia atividade de comércio ambulante de forma irregular" quando foi abordado.

A pasta afirmou ainda que ele "já havia sido orientado em diversas ocasiões anteriores sobre a necessidade de regularização para o exercício da atividade comercial no local".

"Durante a nova abordagem, ele reagiu de forma agressiva aos fiscais, com agressões físicas, o que motivou o acionamento da Guarda Civil Municipal para prestar apoio à equipe de fiscalização", explicou a secretaria.

Enquanto os agentes da Guarda Municipal tentavam conter o homem, aconteceu o disparo acidental da arma. Segundo a secretaria, a bala transfixou o corpo do ambulante na região do abdômen.

"Imediatamente após o ocorrido, os próprios guardas municipais prestaram o socorro necessário, realizando o encaminhamento do cidadão para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico de urgência", disse a secretaria.

"[Ele] se encontra estável, medicado e aguardando transferência para o Hospital Dom Helder Câmara para continuidade da assistência especializada", completou a secretaria.

Ambulante é baleado acidentalmente por guarda municipal em Porto de Galinhas. - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Caso será apurado

Ainda na nota, a secretaria informou que "o caso será apurado pelos órgãos competentes, conforme os protocolos administrativos".

A gestão também esclareceu que, durante a ação, os agentes municipais "agiram dentro de suas atribuições legais e em resposta à situação de agressão enfrentada pelas equipes".

"A prefeitura do Ipojuca reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a preservação da integridade física de todos os cidadãos, permanecendo à disposição para colaborar com as investigações e acompanhar a evolução do estado de saúde do paciente", reiterou a prefeitura.

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que não tem registro do caso.



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