Ambulante sofre tiro "acidental" de guarda municipal durante fiscalização em Ipojuca, diz prefeitura
De acordo com a Secretaria de Defesa Social do município, o disparo aconteeu após "contato involuntário da própria vítima" com a arma
Um ambulante foi baleado no abdômen durante uma ação de fiscalização na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco, na manhã da segunda-feira (22).
Segundo a prefeitura da cidade, o disparo foi "acidental" e veio da arma de um dos agentes da Guarda Civil "após contato involuntário da própria vítima com o equipamento".
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o ambulante é conduzido pelos agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Ipojuca até uma viatura após o disparo. O ambulante grita que foi sofreu um tiro e que estava sem arma. Várias pessoas acompanham e protestam contra a ação.
Leia também
• Bezerros: acidente com carreta deixa dois feridos e provoca interdição na BR-232, no sentido Caruaru
• Vendedor de milho é assassinado a tiros no meio da rua em Casa Amarela
• Consórcio Novo Recife entrega primeira etapa do Parque da Orla, no Cais José Estelita; saiba mais
Por meio de nota, a Secretaria de Defesa Social de Ipojuca afirmou que o homem "exercia atividade de comércio ambulante de forma irregular" quando foi abordado.
A pasta afirmou ainda que ele "já havia sido orientado em diversas ocasiões anteriores sobre a necessidade de regularização para o exercício da atividade comercial no local".
"Durante a nova abordagem, ele reagiu de forma agressiva aos fiscais, com agressões físicas, o que motivou o acionamento da Guarda Civil Municipal para prestar apoio à equipe de fiscalização", explicou a secretaria.
Enquanto os agentes da Guarda Municipal tentavam conter o homem, aconteceu o disparo acidental da arma. Segundo a secretaria, a bala transfixou o corpo do ambulante na região do abdômen.
"Imediatamente após o ocorrido, os próprios guardas municipais prestaram o socorro necessário, realizando o encaminhamento do cidadão para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico de urgência", disse a secretaria.
"[Ele] se encontra estável, medicado e aguardando transferência para o Hospital Dom Helder Câmara para continuidade da assistência especializada", completou a secretaria.
Caso será apurado
Ainda na nota, a secretaria informou que "o caso será apurado pelos órgãos competentes, conforme os protocolos administrativos".
A gestão também esclareceu que, durante a ação, os agentes municipais "agiram dentro de suas atribuições legais e em resposta à situação de agressão enfrentada pelas equipes".
"A prefeitura do Ipojuca reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a preservação da integridade física de todos os cidadãos, permanecendo à disposição para colaborar com as investigações e acompanhar a evolução do estado de saúde do paciente", reiterou a prefeitura.
Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que não tem registro do caso.