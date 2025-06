Ambulantes devem solicitar ligação provisória de energia para o São João com antecedência; entenda

A- A+

Com a aproximação das festas juninas, a Neoenergia Pernambuco reforça o alerta para ambulantes e comerciantes que pretendem atuar nos arraiais.

É preciso solicitar a ligação provisória de energia elétrica com antecedência mínima de cinco dias úteis. O serviço pode ser solicitado em qualquer loja de atendimento da distribuidora no estado.

A ligação temporária é destinada a barracas, trailers, palcos e outras estruturas que funcionarão durante o período junino, e exige a autorização da prefeitura, a declaração da carga elétrica que será utilizada e o pagamento da taxa única de vistoria, ligação e desligamento.

O cliente também é responsável pela montagem do padrão de entrada e pelo sistema de aterramento, respeitando os critérios técnicos e de segurança exigidos pela Neoenergia.

“Quanto antes tivermos esses pedidos, poderemos nos planejar e atender no mais curto espaço de tempo possível, até mesmo antes dos cinco dias”, afirmou o gerente operacional da Neoenergia Pernambuco, Luiz Paulo Marinho.

Durante o São João, a Neoenergia Pernambuco atuará com reforço no número de eletricistas nas ruas para fiscalizar os arraiais e combater as ligações clandestinas. A empresa alerta que o uso irregular da rede elétrica representa risco à vida e é considerado crime.

“Nossa tolerância com ligações clandestinas será zero. Por isso estamos chamando a atenção para o uso indevido da energia que contribui para o risco de acidentes. Não é admissível uma pessoa subir no poste e fazer uma gambiarra em tempo algum, mas no São João a situação é ainda mais sensível, porque é muita gente aglomerada. Qualquer intervenção indevida na rede pode ser fatal”, comentou Luiz Paulo.

Além de garantir segurança para o público, a ligação regular protege os equipamentos elétricos dos comerciantes, evitando curtos-circuitos e prejuízos durante os dias de trabalho.

Requisitos para ligação provisória

A Neoenergia estabeleceu uma série de exigências para realizar a ligação temporária com segurança. Confira:

1 - Todo material, inclusive o ramal de ligação (fio que liga a rede da Neoenergia à barraca, trailer, palco etc), é de responsabilidade do cliente, como também a montagem do padrão onde será instalado o medidor;



2 – O ramal de ligação deverá possuir, obrigatoriamente, as seguintes características: utilização de cabo 4 (quatro) milímetros (PP) duas vias, em perfeitas condições e sem emendas;



3 - A Neoenergia não permitirá ligações com condutores pelo solo ou extensão;



4 – As ligações provisórias só poderão ser realizadas em locais onde já existe rede de distribuição de energia e sem travessia de rua;



5 - As barracas deverão possuir ponto de fixação (barrote + rack, cantoneira etc.) para elevação do ramal de ligação à altura padrão de 3 metros;



6 - As barracas deverão ser providas de dispositivo de proteção (disjuntor), padrão Neoenergia;



7 - Barracas e estruturas metálicas (palcos, camarins etc.) obrigatoriamente deverão ser providos de aterramento;



8 - A ligação só será efetuada mediante a apresentação das faturas de consumo e serviço pagas;



9 - Nos casos que forem identificadas cargas adicionais, o cliente deverá desligá-las até que ocorra a regularização da situação junto à distribuidora;



10 - As ligações provisórias das barracas só serão realizadas com cabo de 4 (quatro) milímetros (PP) duas vias e o aterramento devidamente instalado;



11 - A ligação interna não poderá ter contato com a parte metálica da barraca.

Campanha “São João Seguro”

Para alertar sobre os riscos do uso incorreto da energia elétrica, a Neoenergia lançou uma nova campanha de orientação.

Com o refrão "Agora é São João, agora é alegria! Não deixe o fogaréu acabar sua energia”, o jingle reforça a importância da segurança durante as festas juninas. A ação também inclui veiculação de mensagens educativas em rádios e redes sociais, reforçando o uso seguro da rede elétrica durante as comemorações.

A empresa também alerta para os cuidados com instalações decorativas, como os cordões de luz, e orienta não soltar balões, não pendurar bandeirinhas e não acender fogueiras próximas à rede elétrica.

