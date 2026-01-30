A- A+

Neonergia Ambulantes terão atendimento especial para solicitar ligação provisória de energia no Carnaval Equipes da distribuidora estarão na Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Olinda e na Secretaria de Controle Urbano Regional do Recife, a partir desta segunda-feira (02)

A Neoenergia Pernambuco inicia, nesta segunda-feira (2), o atendimento exclusivo para ligações provisórias de energia para comerciantes que irão trabalhar no Carnaval de Recife e Olinda. Em parceria com as prefeituras, a distribuidora fará atendimentos em Olinda, até o dia 12, e no Recife, até dia 09, sempre das 9h às 16h.

Em Olinda, as duas equipes da Neoenergia Pernambuco estarão na Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, que fica localizada na Estrada do Bonsucesso, número 306, no bairro de Bonsucesso.

Já no Recife, os ambulantes devem se dirigir à Secretaria de Controle Urbano Regional, que fica na Rua Dr. Hernani Braga, 114, na Madalena. No local também estarão os dois atendentes da distribuidora.

É importante lembrar que esses dois locais são pontos extras de atendimento. Todas as demais lojas da distribuidora, em todo o Estado, também permanecerão recebendo as solicitações.

Para solicitar a ligação provisória, o cliente deve apresentar o documento de uso do solo emitido pela prefeitura, informar a carga a ser utilizada (uma lista de equipamentos detalhada) e pagar uma taxa de instalação de R$ 15 mais o valor do consumo declarado. O solicitante também deve deixar todo o padrão de entrada da energia pronto para a Neoenergia instalar o medidor. Ele precisa seguir todas as normas do setor, que podem ser encontradas aqui: https://www.neoenergia.com/documents/d/guest/neoenergia-como-relizar-uma-ligacao-provisoria.

“A solicitação da ligação provisória é extremamente importante para garantir a segurança do comerciante e do folião. A Neoenergia não vai tolerar a ligação clandestina, que geralmente acontece quando não é pedido a provisória e a pessoa faz o famoso ‘macaco’ para garantir o fornecimento. Isso impacta na distribuição de energia, mas, principalmente, coloca a vida das pessoas em risco. Por isso temos trabalhado em parceria com prefeituras e demais órgãos públicos para evitarmos acidentes durante os dias de festa”, afirmou o superintendente técnico, André Santos.

O trabalho intensivo para atender a todos os interessados em ligações provisórias também faz parte da campanha de segurança “Seja Inimigo do Fim”, que neste ano une os carnavais de Pernambuco e Bahia (Neoenergia Coelba) em uma mobilização conjunta de conscientização sobre os riscos da rede elétrica.

Os interessados na ligação provisória também devem ficar atentos aos prazos de solicitação. A Neoenergia Pernambuco tem cinco dias para a realização do serviço. Desta forma, é necessário buscar um ponto de atendimento da distribuidora o mais rápido possível, garantindo o funcionamento do estabelecimento de forma segura.

