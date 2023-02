A- A+

RIO DE JANEIRO Ameaça de bomba esvazia prédio da Ordem dos Advogados do Brasil no Centro do Rio Policiais fazem varredura para tentar confirmar ou não a existência de algum explosivo

Leia também

• Em seu maior aceno ao bolsonarismo, Tarcísio põe fim à exigência de vacina contra a Covid

• Crianças yanomami com desnutrição grave apresentam melhora

• Relatório acusa Rússia de manter milhares de crianças ucranianas em campos de "reeducação"

O prédio onde funciona a sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) foi esvaziado, no fim da manhã desta quarta-feira (15), por conta uma ameaça de bomba.



O edifício fica localizado na Avenida Marechal Câmara, no Centro do Rio. Policiais do esquadrão antibombas já estão no local.



De acordo com a OAB, todos as atividades administrativas e eventos foram suspensos momentaneamente por conta do fato.

Veja também

TERREMOTO NA TURQUIA E SÍRIA Quanto tempo sobrevivemos sem água e comida? Pessoas são tiradas com vida mais de 8 dias após tremor