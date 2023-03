A- A+

Reino Unido Ameaça de bomba fecha estádio do Leeds, na Inglaterra O movimento foi feito na manhã desta sexta-feira (24), antes dos funcionários do clube chegarem ao local para trabalhar

Uma ameaça de bomba obrigou a polícia a isolar o Elland Road, estádio do Leeds, que joga a Premier League. O movimento foi feito na manhã desta sexta-feira (24), antes dos funcionários do clube chegarem ao local para trabalhar.

A polícia de West Yorkshire identificou a ameaça em redes sociais na noite dessa quinta-feira (23) e isolou o estádio e as ruas ao redor. Há um quartel policial nos arredores do estádio, o que permitiu a ação ainda no início da manhã, informa o jornal inglês Daily Star.

Em comunicado, o Leeds confirmou que seus ecritórios, bilheterias e a loja oficial ficariam fechados até a segunda ordem. O clube diz ainda que informará quando houver a abertura.

"A polícia foi chamada ao Elland Road depois de relatos de uma ameça de segurança. As investigações seguem em andamento para verificar a credibilidade dessa ameaça. Os relatos foram feitos às 21h49 (da quinta-feira)", afirmaram as autoridades ao Daily Star.

Vale lembrar que o futebol inglês está paralisado por conta da data Fifa, quando ocorrem jogos de seleções. O Leeds, que ocupa a 14ª colocação na Premier League, volta a campo no dia 1º de abril, quando vai a Londres enfrentar o líder Arsenal.

