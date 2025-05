A- A+

EUROPA Ameaça de bomba suspende operações no segundo maior aeroporto da Bélgica A bomba estaria em uma aeronave que acabara de aterrissar

Uma ameaça de bomba em um avião levou, nesta terça-feira, à suspensão das operações no segundo maior aeroporto da Bélgica, em Charleroi, informou a empresa que administra o terminal.



Pouco antes das 11h (6h no horário de Brasília), "foi ativada uma ameaça de bomba" a bordo de uma aeronave que havia acabado de aterrissar no aeroporto, disse a porta-voz da operadora Nathalie Pierard.

"Foi estabelecido um perímetro de segurança ao redor do avião, o que exigiu o fechamento da pista e a suspensão das operações", acrescentou a porta-voz à AFP.

"As autoridades competentes assumiram o controle da operação", completou.

De acordo com a CNN Portugal, a bomba estaria a bordo de um voo com origem em Porto, em Portugal. Os 166 passageiros a bordo aguardam autorização das autoridades para serem evacuados em segurança.

O aeroporto de Charleroi, localizado ao sul de Bruxelas, é um importante centro de operações para a companhia aérea de baixo custo Ryanair.

