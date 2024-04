A- A+

Saúde Ameaça de infarto: Influenciadora com câncer terminal interrompe lua de mel; entenda Nas redes sociais, adolescente compartilha sua rotina com seus seguidores e a convivência com a doença

A influenciadora social Isabel Veloso, que compartilha com o público sua rotina de combate ao câncer, relatou nas redes sociais que teve que interromper sua viagem de lua de mel após uma ameaça de infarto. Na publicação, feita nesta terça-feira, a jovem explicou que o fato ocorreu por conta da localização do tumor, morfina e ansiedade.

"Agora estou melhor, dentro do quadro esperado. Sigo em casa me recuperando e torcendo pra conseguir continuar a viagem de lua de mel, que infelizmente, foi interrompida", escreveu ela.

A jovem enfrenta um câncer terminal e, segundo os médicos, tem apenas 4 a 6 meses de vida. Nas redes sociais, a adolescente de 17 anos, nascida no Paraná, compartilha com o público sua rotina de combate à doença e suas conquistas, como a aprovação na universidade, o noivado e os preparativos para o casamento.

Ainda aos 15 anos, ela foi diagnosticada com um linfoma de Hodgkin, um câncer do sangue com origem no sistema linfático. Isabel chegou a fazer quimioterapia e transplante de medula óssea, e, em novembro de 2023, alcançou a cura. No entanto, apenas três meses depois, a doença voltou de forma mais agressiva. De acordo com ela, os exames apresentaram um tumor de 17 centímetros que pega parte do coração e pulmão.

Veja também

Direitos Humanos Garimpo ilegal usava trabalho análogo à escravidão no Amazonas