Ameaça global: calor em alta faz dengue avançar para outros países; entenda

As alterações climáticas provocadas pelo fenômeno conhecido como El Niño contribuem para infestações por Aedes aegypti e para a explosão de casos de dengue. Altas temperaturas e chuvas intermitentes são combinações para a proliferação do mosquito e fazem com que a dengue avance para países onde historicamente a doença não circulava.

O Brasil lidera o número de casos de dengue no mundo, com 2,9 milhões registrados em 2023, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Em todo o mundo a OMS relatou mais de 5 milhões de infecções por dengue e 5 mil mortes pela doença.

A maior parte, 80% desses casos, o equivalente a 4,1 milhões, foram notificados nas Américas, seguidas pelo Sudeste Asiático e Pacífico Ocidental. Nas Américas, o Brasil concentra o maior número de casos, seguido por Peru e México. Os dados são referentes ao período de 1º de janeiro e 11 de dezembro do ano passado.

Do total de casos constatados no Brasil, 1.474, ou 0,05% do total são casos de dengue grave, também chamada de dengue hemorrágica. O país é o segundo na região com o maior número de casos mais graves, atrás apenas da Colômbia, com 1.504 casos.

Em Minas Gerais, o governo publicou neste sábado, no Diário Oficial, o decreto de situação de emergência em saúde pública por causa da alta incidência de casos de dengue e de chikungunya no estado. A determinação já está em vigor e tem prazo de 180 dias. Além de Minas Gerais, o Distrito Federal e o Acre também estão em alerta pela alta da doença.

Outros países

Países anteriormente livres de dengue, como França, Itália e Espanha, reportaram casos de infecções originadas no país. O mosquito Aedes aegypti é amplamente distribuído na Europa, onde é mais conhecido como mosquito tigre.

Na Europa, casos autóctones, que significa que o paciente contraiu a doença no Estado, cresceram 966% de 2010 para 2023. Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controle das Doenças, foram 128, em três países: Itália (82), França (43) e Espanha (3). Uma morte de um caso importado — relacionado com viagens ao exterior — foi notificada na Itália.

Sobre a dengue

A dengue é a infecção viral mais comum transmitida a humanos picados por mosquitos infectados. É encontrado principalmente em áreas urbanas em climas tropicais e subtropicais. Os principais sintomas da dengue são febre alta, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo.

Para evitar a infestação de mosquitos, o Ministério da Saúde orienta que é necessário eliminar os criadouros, mantendo os reservatórios e qualquer local que possa acumular água totalmente cobertos com telas, capas ou tampas. Medidas de proteção contra picadas também podem ajudar especialmente nas áreas de transmissão. O Aedes aegypti ataca principalmente durante o dia.

A vacinação se soma as estratégias de combate à dengue que já estão em andamento. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal.

