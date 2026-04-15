Ameaça sobre espécies dependentes do solo é desconhecida, diz estudo
Pesquisa foi divulgada no Dia da Conservação do Solo e da Água
O estudo Avaliação Global do Risco de Extinção de Espécies Dependentes do Solo: avanços recentes e recomendações revela que pesquisas existentes ainda são insuficientes para avaliação do estado de conservação dessa biodiversidade. O alerta foi dado nesta quarta-feira (15), Dia da Conservação do Solo e da Água.
O relatório, divulgado em publicações científicas internacionais, destaca que solo é fundamental para a sobrevivência humana, já que 95% dos alimentos dependem da saúde desse ecossistema, que também é capaz de armazenar 27% do carbono necessário para manter o aquecimento global abaixo de 2°C.
A pesquisa, liderada pela organização social Conservation International (CI), estudou apenas as espécies listadas como ameaçadas de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês). A partir desses dados, 8.653 espécies puderam ser classificadas, das quais 20%, pelo menos 1.758 espécies, permanecem em risco de extinção, apontam os pesquisadores.
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Outras 1.722 espécies, não puderam ser avaliadas por serem classificadas como com dados insuficientes para determinar seu status global, pertencendo à lista da IUCN, a partir de dados regionais.
“Esta é a primeira vez que tentamos estudar o risco de extinção para espécies dependentes do solo, e os dados estão realmente disponíveis apenas para espécies de vertebrados. Atualmente, há pouquíssima informação sobre o estado de conservação de invertebrados e fungos, que constituem a grande maioria das espécies dependentes do solo”, explica o gerente da Unidade de Avaliação da Biodiversidade que liderou o estudo, Neil Cox.
Na avaliação dos pesquisadores, a lista mais abrangente que existe em todo o mundo sobre o risco de extinção global dessas espécies, que é a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN, traz uma biodiversidade do solo “sub-representada”. E a falta de informação pode resultar em um impacto negativo sobre a vida no planeta, já que outros estudos apontam que a diversidade do solo é fundamental para um melhor funcionamento dos ecossistemas.
Um exemplo é o conhecimento sobre invertebrados e fungos dependentes do solo, que aparecem em um número limitado na lista da IUCN,tendo apenas 503 espécies avaliadas, embora sejam maioria entre as espécies que recebem a classificação de dependentes do solo, ou seja, que passam uma parte fundamental de seu ciclo de vida dentro do solo ou que habitam predominantemente a interface solo-serapilheira.
“É uma possibilidade que muitas espécies pouco conhecidas ou ainda não descobertas de invertebrados e fungos dependentes do solo possam ser perdidas antes mesmo de serem conhecidas — e isso é muito preocupante. Não sabemos exatamente qual seria o impacto da perda dessas espécies na saúde geral do solo, mas espera-se que seja negativo”, alerta o pesquisador.
A partir dessa avaliação, o estudo traz recomendações para que comunidade acadêmica, governos e sociedade possam avançar sobre o conhecimento em relação a essa biodiversidade:
- Estabelecer um grupo de trabalho sobre biota do solo no âmbito da Comissão de Sobrevivência de Espécies da UICN;
- Fortalecer os laços entre organizações regionais e globais que atuam na gestão da biodiversidade do solo;
- Aprimorar o compartilhamento de conhecimento entre a UICN, governos, proprietários de terras e o público sobre a importância da conservação do solo;
Para Cox, isso implica ampliar a comunicação e a valorização da importância de manter uma rica diversidade de espécies dependentes do solo nas atividades de manejo da terra.
“É difícil prever todos os impactos, mas, considerando a importância dessas espécies para diversos serviços ecossistêmicos, como a decomposição da matéria orgânica e a liberação ou ciclagem de nutrientes, a redução dessa diversidade provavelmente afetará a saúde geral do solo da qual dependemos", conclui.