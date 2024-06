A- A+

México Ameaçada por cartéis há anos: saiba quem é a prefeita mexicana assassinada um dia após as eleições Em setembro do ano passado, Yolanda Sánchez Figueroa havia sofrido um sequestro

Uma prefeita no estado mexicano de Michoacán (Oeste), que já havia sofrido um sequestro em setembro do ano passado, foi assassinada nessa segunda-feira, um dia depois da eleição de Claudia Sheinbaum como presidente do México, informou o governo regional. Yolanda Sánchez Figueroa enfrentou uma série de ameaças por parte do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG) antes de seu sequestro.

Membro do Partido Ação Nacional (PAN), Yolanda tornou-se a primeira mulher a assumir a Presidência Municipal de Cotija, Michoacán, após vencer as eleições de junho de 2021, com mais de três mil votos.

Ela assumiu o cargo em 1º de setembro de 2021 e, durante sua posse, expressou sua alegria por ser a primeira prefeita mulher de Cotija. Em seu discurso, reafirmou seu compromisso com o município, descrevendo-o como "a origem do melhor queijo do mundo, terra de santos, berço de viajantes, berço de pessoas trabalhadoras, de luta e de boa vontade".

Yolanda Sánchez era formada em Direito pela Universidade Interamericana para o Desenvolvimento (UNID), onde se formou em 2010. Desde então, trabalhou como advogada e consultora jurídica, especializando-se em Direito Civil e tendo também experiência no setor agrícola.

Em 2023, devido à necessidade de comparecer a consultas médicas, foi obrigada a se afastar temporariamente de seu cargo em pelo menos duas ocasiões.

A secretaria governamental do distrito condenou na rede X “o assassinato da prefeita municipal de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa”, acrescentando que iniciou uma operação de segurança para capturar os responsáveis. mídia local informou que ela foi atacada com tiros em plena via pública. Até agora, as autoridades não forneceram detalhes sobre o caso.

Sequestro

Yolanda Sánchez já tinha sido vítima de um sequestro em 23 de setembro de 2023, num subúrbio de Guadalajara, no estado de Jalisco, vizinho de Michoacán, quando saía de um centro comercial na companhia de duas mulheres. Três dias depois, o governo federal anunciou que ela havia sido encontrada viva.

Segundo a mídia local, os sequestradores pertenciam ao poderoso Cartel Nova Geração de Jalisco (CJNG), que ameaçou a prefeita por se opor ao grupo criminoso, que controlava inclusive a polícia em seu município.

O assassinato ocorre um dia depois de Sheinbaum, um cientista de 61 anos, ter conseguido uma vitória esmagadora com mais de 30 pontos de vantagem sobre a oposicionista Xóchitl Gálvez, do PAN.

Michoacán, um estado reconhecido por seus destinos turísticos e por uma próspera indústria agroexportadora, é também um dos mais violentos do país, devido à atividade de grupos criminosos dedicados à extorsão e ao tráfico de drogas.

