Ameaçado de extinção, lobo-guará realizou check-up clínico no Parque Estadual Dois Irmãos

Ameaçado de extinção, um lobo-guará recebeu cuidados médicos nessa segunda-feira (10). Logan, de 10 anos, é morador do Parque Estadual Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife.

O animal, que chegou ao parque há aproximadamente cinco anos, foi trazido do criadouro científico da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, em Araxá, Minas Gerais.

No horto, o animal está mantido no plantel, ambiente com características próximas ao do seu habitat natural, e passou por um check-up completo de rotina.

Logan realizou diversos procedimentos. Foto: Divulgação/Juliana Barreto

O atendimento, que faz parte do programa de saúde preventiva, foi coordenado por uma equipe de biólogos, técnicos e veterinários especializados em bichos selvagens.

Logan passou por avaliações clínica e odontológica, pesagem, ultrassonografia, radiografia, endoscopia, coleta de sangue, vacinação e outros procedimentos.





De acordo com a coordenadora da divisão de veterinário e biologia do parque, Fernanda Justino, todo o manejo foi cooperativo, já que o mamífero é treinado para colaborar com o processo

"A equipe preza pela relação mútua de respeito, carinho e confiança entre os técnicos e os animais", afirmou.

