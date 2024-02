Ameaçado de morte por usar notebook em padaria é preso pela PF por suspeita de fraude

O empresário ameaçado de morte por usar um notebook numa padaria de Barueri, em 31 de janeiro, foi preso na terça-feira, 27, em Curitiba, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em fraudes com o uso de criptomoedas. Alan Deivid de Barros, conhecido como Allan Barros, foi um dos alvos da Operação Fast, realizada pela Polícia Federal (PF).

Dono de padaria ameaça clientes com pedaço de pau



Uma confusão tomou conta de uma padaria em Barueri (SP), na última quinta-feira (1º/2), após o dono do estabelecimento ameaçar um grupo de clientes que estava no local. Vídeos que circulam na internet mostram o momento em que… pic.twitter.com/ZJe1n917eJ