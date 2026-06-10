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Redes Sociais Ameaças a congressistas americanos disparam no Facebook Nos últimos anos, tanto políticos quanto autoridades eleitorais dos Estados Unidos denunciaram um aumento de ameaças, intimidação e assédio

As ameaças de violência contra congressistas dos Estados Unidos dispararam no Facebook, depois que a Meta reverteu políticas-chave de moderação de conteúdo, no ano passado, mencionadas nesta terça-feira (9) um grupo de monitoramento.

O relatório do Centro de Combate ao Ódio Digital (CCDH, sigla em inglês) analisou quase 8 milhões de comentários no Facebook direcionados a 100 membros do Congresso nos seis meses anteriores e posteriores ao afrouxamento das medidas de proteção por parte da Meta, algo apresentado como uma tentativa de proteção à liberdade de expressão.

As ameaças contra os congressistas, inclusive de morte, quadruplicaram. O assédio mais que dobrou, enquanto as agressões racistas e de gênero aumentaram, segundo o relatório.

A CCDH também revelou que os comentários que incitaram à violência contra o presidente Donald Trump dispararam após as mudanças de política, incluindo um que afirma que ele “merece uma bala na cabeça”.

“Quando as plataformas deixam de aplicar as suas próprias normas contra ameaças, ódio e assédio, tornam-se cúmplices da normalização da intimidação e do assédio a autoridades eleitas”, afirmou Imran Ahmed, diretor-executivo da CCDH.

Em comunicado, um porta-voz da Meta disse que a empresa pública publica regularmente relatórios que rastreavam o “conteúdo que infringe as normas” em suas plataformas, e que “a incidência de condutas de ódio não aumentou ao longo de 2025”.

O porta-voz acrescentou, num novo comunicado nesta quarta-feira, que a empresa havia “removido o conteúdo incluído no relatório” que, segundo a sua avaliação, “infringe” as suas políticas.

Nos últimos anos, tanto políticos quanto autoridades eleitorais dos Estados Unidos denunciaram um aumento de ameaças, intimidação e assédio.

A Meta dispensou verificadores de fatos americanos em janeiro de 2025 e deixou a tarefa de desmentir informações falsas a carga dos usuários, um modelo conhecido como “notas da comunidade”. A decisão foi vista como uma tentativa de agradar ao governo Trump, cuja base de apoio reclama que a verificação de factos restringe a liberdade de expressão e censura o conteúdo de direita.

Atualmente, a AFP trabalha em 26 idiomas com o programa de verificação de fatos da Meta em regiões como Ásia, América Latina e Europa.

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