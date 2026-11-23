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Europa Ameaças de bomba em mais de 450 escolas na Alemanha Polícia do estado da Turíngia, no leste, também relatou "muitas" ameaças de atentados com bomba em centros de ensino da região, que se acredita serem desprovidas de credibilidade

Centenas de escolas na Alemanha receberam ameaças de bomba por e-mail, anunciou nesta segunda-feira (23) a polícia, que descarta um "perigo concreto", após uma onda de falsos alarmes desse tipo em colégios de toda a Europa nas últimas semanas.

Mais de 450 escolas do estado de Baden-Württemberg, no sudoeste do país, receberam essas ameaças, detalhou a polícia em um comunicado.

A polícia do estado da Turíngia, no leste, também relatou "muitas" ameaças de atentados com bomba em centros de ensino da região, que se acredita serem desprovidas de credibilidade.

"Nesses e-mails, em sua maioria idênticos, os autores, ainda desconhecidos, afirmam ter colocado artefatos explosivos em prédios escolares e ameaçam detoná-los", explicou a polícia da Renânia-Palatinado em um comunicado. Segundo esse texto, a polícia "fez um apelo à calma" e convidou as escolas a informá-la sobre qualquer ameaça.

Nas últimas semanas, foram registradas falsas ameaças de bomba contra estabelecimentos escolares e aviões na Europa, e também ocorreram ciberataques contra sistemas de refrigeração de supermercados, que podem fazer parte de uma guerra híbrida. Esta hipótese, no entanto, ainda não pôde ser comprovada.

Também nesta segunda-feira (23), a polícia dinamarquesa classificou como "infundados" alguns alertas de bomba em várias escolas. Segundo as autoridades, foram recebidas ameaças desse tipo em vários pontos do país.

Na região da Jutlândia do Norte, a polícia enfatizou que "por enquanto (...), não há necessidade de proceder a uma evacuação nem de colocar em prática medidas de segurança específicas".

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