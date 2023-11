"Ameba comedora de cérebros": infecção mata menina de 10 anos em piscina de hotel

A- A+

Uma menina de 10 anos morreu após ser diagnosticada com encefalite amebiana, infecção rara do sistema nervoso central, com 95% de chance de morte. A família de Stefanía Villamizar González acredita que a garota tenha contraído a famosa “ameba comedora de cérebro” durante uma viagem para a Colômbia.

A menina começou a sentir dor de ouvido e febre, dois dias depois surgiram os vômitos. Ela foi tratada de uma suspeita de infecção no ouvido antes de voltar para casa, onde seu desconforto diminuiu. Porém, 15 dias depois dos sintomas iniciais, a menina não conseguiu sair da cama e começou a ter convulsões.

Ela foi levada ao hospital, onde permaneceu sob rigorosos cuidados médicos até sua morte, três semanas depois. Após uma investigação de semanas, os especialistas deram a causa da morte como encefalite amebiana.

A equipe acredita que a doença tenha sido causada pela Naegleria fowleri, popularmente conhecida por “ameba comedora de cérebro”, que é frequentemente encontrada em piscinas mal administradas ou em águas estagnadas.

“Estamos destruídos, devastados”, afirmou a mãe Tatiana González ao The Sun. Segundo a matriarca, a garota teria contraído a infecção pelo nariz enquanto brincava na água em Santa Marta, Colômbia, em junho.

O gerente de operações do hotel onde Stefanía teria contraído a ameba prometeu reforçar os padrões de segurança. A garota era uma entusiasta tenista, patinadora e bailarina que sonhava em ser ginasta.

O que é a ameba comedora de cérebros?

A Naegleria fowleri vive no solo e em lagos, rios, lagoas e fontes termais quentes de água doce, mas também pode ser encontrada em piscinas e áreas de mergulho que não recebem manutenção adequada, dizem os especialistas.

Ela infecta as pessoas quando a água contendo a ameba entra no corpo pelo nariz, conforme os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Em seguida, alimenta-se de tecido cerebral, causando graves danos neurológicos.

Os sintomas geralmente começam cerca de cinco dias depois, com forte dor de cabeça, febre, náuseas e vômitos. A doença geralmente progride, causando rigidez no pescoço, convulsões, alteração do estado mental, alucinações e, às vezes, coma.

Para evitar adoecer, as autoridades de saúde recomendam:

Manter o nariz fechado ou usar clipes nasais

Manter a cabeça acima da água ao participar de atividades aquáticas em corpos de água doce quente

Evitar atividades relacionadas à água em água doce quente durante períodos de alta temperatura da água

Evitar cavar ou agitar sedimentos enquanto participa de atividades relacionadas à água em áreas rasas e quentes de água doce

