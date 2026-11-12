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RECIFE Ameciclo fará ato em homenagem a ciclistas que morreram no trânsito do Recife no domingo (15) Ação na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes contará com instalação de bicicletas duas novas bicicletas brancas, conhecidas internacionalmente como 'Ghost Bikes'

A Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo) fará, no domingo (15), um ato em homenagem a ciclistas que morreram no trânsito da capital neste ano.

A ação será realizada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife. Às 14h, serão instaladas duas novas bicicletas brancas, conhecidas internacionalmente como 'Ghost Bikes', em memória de Nilton Oliveira da Silva e de um trabalhador que morreu atropelado na última terça-feira (10) na avenida.

Além da instalação das bicicletas, a Ameciclo fará um protesto, às 16h, pedindo que a prefeitura diminua para 50 km/h o limite de velocidade da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes. O objetivo será seguir as diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana e oferecer mais segurança para todos que passam pela via. Eles também cobram maior fiscalização e condições de segurança para ciclistas.

Memória das vítimas

O ato será realizado no Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, com homenagens a três ciclistas que morreram na cidade neste ano.

O primeiro caso foi em 3 de junho, quando Juliana Maria de Souza, professora de 37 anos, foi morta após ser atingida por uma carreta no cruzamento da avenida com a Rua Noruega. Em 9 de julho, a Ameciclo instalou uma bicicleta branca em sua homenagem.

Pouco mais de quatro meses depois, em 22 de outubro, Nilton Oliveira da Silva, entregador por aplicativo de 37 anos, morreu ao ser atingido por um policial militar conduzindo uma viatura no mesmo cruzamento. O caso está sob investigação.

A terceira morte foi na terça-feira (10), quando um trabalhador que recolhia materiais recicláveis foi atingido por um motorista de automóvel nas proximidades do Aeroporto do Recife, por volta das 5h. O motorista fugiu do local e foi posteriormente localizado pela Polícia Militar. O nome da vítima não foi divulgado.



O que diz a prefeitura

Procurada, a prefeitura do Recife informou que "tem como prioridade a segurança viária e a preservação da vida, com ações como ampliação da malha cicloviária, urbanismo tático e fortalecimento da fiscalização eletrônica". "Entre as intervenções em andamento está a implantação da Ciclovia da Avenida Mascarenhas de Moraes, com cerca de 6,7 quilômetros de extensão. As obras incluem segregação física da ciclovia, requalificação de cruzamentos, qualificação das travessias e reforço da sinalização", completou.



Quanto à redução dos limites de velocidade, a prefeitura informou que "está em fase gradual de implementação" nas vias arteriais da cidade. "A medida já foi aplicada e contemplou as avenidas Beberibe e Doutor José Rufino, além da Rua São Miguel. A Orla de Boa Viagem também será contemplada com a readequação dos limites de velocidade", explicou.



A readequação da Avenida Mascarenhas de Moraes, pedido da Ameciclo, não foi mencionada na nota.



"A gestão reforça que a segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada. E assim, é fundamental que condutores, ciclistas e pedestres respeitem as normas e a sinalização, contribuindo para uma convivência mais segura nas vias", finalizou.

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